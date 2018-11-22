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PFDK'dan Mustafa Cengiz'e 45 gün hak mahrumiyeti cezası

GALATASARAY HABERLERİ  | 22.11.2018 17:22 | Son Güncelleme

PFDK, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e kulüp sitesinden yapılan açıklama sebebiyle 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin TL para cezası verdi. 60 gün cezası olan Cengiz'in toplamdaki cezası 105 güne çıktı.

PFDK'dan Mustafa Cengiz'e 45 gün hak mahrumiyeti cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e kulüp sitesinden yapılan açıklama sebebiyle 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin TL para cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nda alınan kararlar şöyle:

"1- GALATASARAY A.Ş.'nin, 14.11.2018 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

GALATASARAY A.Ş. başkanı MUSTAFA CENGİZ'in, 14.11.2018 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Cezanın infazının, devam eden cezasının infazının bitimini takiben başlatılmasına karar verilmiştir."

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Anahtar Kelimeler:
mustafa cengiz Galatasaray

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