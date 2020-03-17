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PFDK'dan Trabzonspor ve Malatyaspor'a ceza!

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 17.03.2020 16:37 | Son Güncelleme

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun yaptığı açıklamada, bu hafta oynanan maçlarla ilgili ceza alan kulüpler açıklandı.

PFDK'dan Trabzonspor ve Malatyaspor'a ceza!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu(PFDK) ceza yağdırdı.

BTC TÜRK YENİ MALATYASPOR

Çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY ALT D, F, G, DOĞU ALT C, D, E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BTC TÜRK YENİ MALATYASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

TRABZONSPOR

Çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN A ve C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmiştir.

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