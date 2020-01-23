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PFDK'dan Vedat Muriqi kararı: Ceza yok

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 23.01.2020 18:35 | Son Güncelleme

PFDK, Gaziantep FK - Fenerbahçe maçında "bilinçli kart görme" nedeniyle ceza kuruluna sevk edilen Vedat Muriqi'ye ceza verilmediğini açıkladı.

PFDK'dan Vedat Muriqi kararı: Ceza yok

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği tarafından "bilinçli sarı kart görme" gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muric'e ceza verilmedi.

TFF'den yapılan açıklamada, PFDK'nin, Süper Lig'de Gaziantep FK ile oynanan maçta "bilinçli kart görme" sebebiyle kurula sevk edilen Vedat Muric hakkında isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından oy çokluğuyla ceza tayinine yer olmadığına karar verdiği belirtildi.

Kurulun, Demir Grup Sivassporlu futbolcu Uğur Çiftçi ile Hes Kablo Kayserisporlu oyuncu Zoran Kvrzic'e ikişer maç men, Antalyaspor antrenörü Tahsin Tam'a da bir maç men ve 13 bin lira para cezası verdiği aktarıldı.

PFDK'nin Fenerbahçe, Yukatel Denizlispor ve İttifak Holding Konyaspor'a 24'er bin, Demir Grup Sivasspor'a da 12 bin lira para cezası uyguladığı kaydedildi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
pfdk Vedat Muriqi

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Okuyucu Yorumları 37 yorum
şaşırdık mı nihat özdemir varken
şaşırdıkmı tabiki hayır..
hayırlı işler ...
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