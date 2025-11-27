SPOR

PFDK, Ederson hakkında kararını açıkladı! Galatasaray derbisinde oynayacak mı?

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı kaleci Ederson'a ceza vermedi. Sarı-lacivertlilerin yıldız kalecisi, Galatasaray maçında Tedesco'nun şans vermesi halinde sahada olabilecek.

Emre Şen
Ederson

Ederson

BRE Brezilya
Yaş: 32 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
TFF Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'de 13. haftanın ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen Fenerbahçe kalecisi Ederson'un cezasını açıkladı.

"CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA KARAR VERİLMİŞTİR"

İşte yapılan açıklama

"Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu EDERSON SANTANA DE MORAES hakkında, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

EDERSON NEDEN PFDK'YA SEVK EDİLMİŞTİ?

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Ederson, Çaykur Rizespor maçında tribünlere yaptığı iddia edilen hareket nedeniyle PFDK'ya sevk edilmişti.

GALATASARAY MAÇINDA SAHADA OLACAK

PFDK tarafından ceza verilmeyen Ederson, teknik direktörü Tedesco'nun şans vermesi durumunda Galatasaray derbisinde sahada olacak.

