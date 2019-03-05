SPOR

PFDK, Elvis Manu'ya 2 maç ceza verdi

AKHİSAR BELEDİYESPOR HABERLERİ  | 05.03.2019 17:11 | Son Güncelleme

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Ziraat Türkiye Kupası maçında kırmızı kart gören Akhisarsporlu Elvis Manu'ya 2 maç ceza verdi.

PFDK, Elvis Manu'ya 2 maç ceza verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Akhisarsporlu futbolcu Elvis Manu'ya 2 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, PFDK'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa ile oynanan maçtan sonra kırmızı kart gören Manu'ya rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 2 resmi müsabakadan men ve 5 bin 200 lira para cezası verdiği bildirildi.

Cezasının ilkini Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasındakin Aytemiz Alanyaspor müsabakasında çeken 25 yaşındaki futbolcu, ligde 9 Mart Cumartesi günü yapılacak Trabzonspor maçında da forma giyemeyecek.

Kurulun, Türkiye Kupası müsabakalarındaki ihlallerden dolayı Trabzonspor'a 20 bin, Spor Toto 1. Lig temsilcileri Hatayspor'a 26 bin, Ümraniyespor'a ise 10 bin lira ceza kestiği kaydedildi.

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Elvis Manu akhisarspor pfdk

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