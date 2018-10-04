PFDK, F.Bahçe'ye 20 bin TL para cezası verdi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK); Çaykur Rizespor, Göztepe, Fenerbahçe, MKE Ankaragücü ve BB Erzurumspor'a ceza verdi.

PFDK, Fenerbahçe'ye; Çaykur Rizespor maçında sarı lacivertli taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar, röportaja oyuncu katılımının sağlanmamasından dolayı ise 20 bin TL para cezası verildiğini açıkladı.

PFDK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"1- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.'nin, 30.09.2018 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON E, blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

2- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 30.09.2018 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,