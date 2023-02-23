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PFDK, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un cezasını açıkladı!

23.02.2023 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. 1-1'lik beraberlikle sonuçlanan müsabakanın ardından sarı - lacivertli ekibin teknik direktörü Jorge Jesus, maçın hakemi Ali Palabıyık'a itirazları sonrasında kırmızı kartla cezalandırılmıştı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Portekizli çalıştırıcının cezasını açıkladı.

PFDK, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un cezasını açıkladı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a Adana Demirspor maçı hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakadan men ve 26 bin TL para cezası verdi. Kurul ayrıca, Fenerbahçe Kulübü'ne 246 bin TL, Başkan Vekili Erol Bilecik'e 100 bin TL, Yönetici Selahattin Baki'ye 30 gün hak mahrumiyeti ve 70 bin TL, kaleci antrenörü Özden Öngün'e 1 maç men ve 26 bin TL para cezası verildiğini açıkladı.

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PFDK'nın aldığı kararlar şöyle:

"FENERBAHÇE A.Ş. 'nin, 02.02.2023 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 7. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 190.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

FENERBAHÇE A.Ş. 'nin, idarecisi SELAHATTİN BAKİ'nin kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamaları nedeniyle FDT'nin 38/3. maddesi uyarınca 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

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FENERBAHÇE A.Ş. ' hakkında, kulüp resmi sosyal medya hesabında sportmenliğe aykırı paylaşımda bulunulmasından dolayı Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

FENERBAHÇE A.Ş. başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ hakkında, kulüp resmi sosyal medya hesabında sportmenliğe aykırı paylaşımda bulunulmasından dolayı Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

FENERBAHÇE A.Ş. idarecisi EROL BİLECİK'in, müsabaka sonrası sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamaları nedeniyle FDT'nin 38/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. idarecisi SELAHATTİN BAKİ'nin, müsabaka sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamaları nedeniyle ve müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 38/2., 36/1-b ve 10/2. maddeleri uyarınca 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 70.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. idarecisi SELAHATTİN BAKİ'nin, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

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Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi BURAK ÇAĞLAN KIZILHAN hakkında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi BURAK ÇAĞLAN KIZILHAN'ın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu JORGE FERNANDO PINHEIRO DE JESUS'un, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü kaleci antrenörü ÖZDEN ÖNGÜN'ün, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

karar verilmiştir."

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