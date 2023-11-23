PFDK Fenerbahçe ve Galatasaray'a ceza yağdırdı! Her iki kulübün başkanına da hak mahrumiyeti ve para cezası!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e verilen cezaları açıkladı.

ALİ KOÇ'A 90 GÜN HAK MAHRUMİYETİ

PFDK'den yapılan açıklamada; Ali Koç'un kulüp resmi internet sitesinde ve medyada yaptığı açıklamalardan ötürü toplamda 90 gün hak mahrumiyeti ve 700 bin TL para cezasına, Fenerbahçe Kulübü'nün resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 600 bin TL para cezasına çarptırılmasına karar verildiği açıklandı.

DURSUN ÖZBEK'E 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ

Öte yandan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulüp resmi internet sitesinde yaptığı açıklamalardan ötürü 45 gün hak mahrumiyeti ve 350 bin TL para cezasına, Galatasaray Kulübü ise resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 600 bin TL para cezasına çarptırıldı.

İŞTE PFDK'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 17.11.2023 tarihinde Kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 600.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılması,

FENERBAHÇE A.Ş. başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ'un, 17.11.2023 tarihinde Kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 350.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

FENERBAHÇE A.Ş. başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ'un, 09.11.2023 tarihinde medyaya yapmış olduğu konuşmalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 350.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

GALATASARAY A.Ş.'nin, 17.11.2023 tarihinde Kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 600.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılması,

GALATASARAY A.Ş. başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK'in, 17.11.2023 tarihinde Kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 350.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.





