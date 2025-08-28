SPOR

PFDK kararını verdi! Fenerbahçe ve Galatasaray'a ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Fenerbahçe, Gaziantep, Galatasaray ve Kocaelispor'a para cezası verdi. Ayrıca Disiplin Kurulu, Trendyol 1. Lig'de 3 futbolcuya ikişer maç men cezası verdi.

Recep Demircan

TFF'nin açıklamasına göre farklı gerekçelerle Gaziantep FK'ye 440 bin, Fenerbahçe, Galatasaray ve Kocaelispor'a ise 220'şer bin lira cezası kesildi.

BLOKE EDİLDİ

PFDK, ayrıca Fenerbahçe, Göztepe, Kocaelispor ve Zecorner Kayserispor'dan bazı taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesine hükmetti.

Kurul, Kocaelispor Sportif Direktörü Metin Özkan'a da 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 80 bin lira para cezası verdi.

İKİŞER MAÇ MEN CEZASI

Disiplin Kurulu, Trendyol 1. Lig'de 3 futbolcuya ikişer maç men cezası verdi.

PFDK, Seriksporlu futbolcu Burak Asan, Eminevim Ümraniyesporlu futbolcu Andrej Djokanovic ve Atakaş Hataysporlu Engin Can Aksoy'a ikişer maçtan men etti.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Burç Baysal'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası veren kurul, Ümraniyespor Kulübü Başkanı Ömür Aydın'a 3 ay hak mahrumiyeti ve 320 bin lira para cezası kesti.

Disiplin Kurulu, Amed Sportif Faaliyetler'e 750 bin lira, Arca Çorum FK'ye 165 bin lira, Esenler Erokspor, Alagöz Holding Iğdır FK'ye 110'ar bin lira para cezası uyguladı.

Kaynak: AA

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
