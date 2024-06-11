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PFDK kararları açıklandı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
11.06.2024 22:18
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), AcnTurk Sigorta Vanspor FK idarecisi İsmail Ayaz’a, Bursaspor maçında takımı sahadan çekmesi nedeniyle 60 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

PFDK kararları açıklandı

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Kurul, Vanspor FK idarecisi İsmail Ayaz’ın, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Bursaspor ile 4 Mayıs'ta oynadıkları maçta, başlamış müsabakadan takımı çekmesi suretiyle gerçekleştirilen sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 60 gün hak mahrumiyeti ve 100 bin lira para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

Öte yandan, Trendyol Süper Lig'e yükselen Bodrumspor FK'ye 20 bin 250 lira, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'a 349 bin lira para cezası verildi.

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