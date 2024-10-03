Galatasaray'da Okan Buruk ve Michy Batshuayi'ye PFDK tarafından ceza verildi!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Okan Buruk'a Kasımpaşa maçındaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 117 bin TL para cezası verildiğini açıkladı.

Galatasaraylı futbolcu Batshuayi'ye de 117 bin TL para cezası verildi.

NE OLMUŞTU?

Süper Lig'in 7. haftasında evinde Kasımpaşa'yla 3-3 berabere kalan Galatasaray'da, teknik direktör Okan Buruk'un maçın hakemine yönelik, “Buna penaltı veren burada bir daha maç yönetemez” sözü raporlara yansımıştı. Buruk, 'tehdit' suçundan dolayı tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmişti.

TAKTIĞI ŞAPKA OLAY OLMUŞTU

TFF, Michy Batshuayi'nin Fenerbahçe - Galatasaray maçındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildiğini açıklamıştı. Batshuayi'nin sevk sebebinin ise derbi öncesi ısınmak için sahaya çıktığı sırada taktığı şapka olduğu öğrenilmişti. Belçikalı yıldızın bu şapkası sosyal medyada çok konuşulmuştu.