SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'da Okan Buruk ve Michy Batshuayi'ye PFDK tarafından ceza verildi!

Galatasaray'da Okan Buruk ve Michy Batshuayi'ye PFDK tarafından ceza verildi!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
03.10.2024 21:09
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve futbolculardan Michy Batshuayi, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sportmenliğe aykırı nedeniyle sevk edilmişti. PFDK'dan verilecek olan ceza belli oldu. İşte detaylar...

Galatasaray'da Okan Buruk ve Michy Batshuayi'ye PFDK tarafından ceza verildi!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Okan Buruk'a Kasımpaşa maçındaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 117 bin TL para cezası verildiğini açıkladı.

Galatasaraylı futbolcu Batshuayi'ye de 117 bin TL para cezası verildi.

NE OLMUŞTU?

Screenshot_1

Süper Lig'in 7. haftasında evinde Kasımpaşa'yla 3-3 berabere kalan Galatasaray'da, teknik direktör Okan Buruk'un maçın hakemine yönelik, “Buna penaltı veren burada bir daha maç yönetemez” sözü raporlara yansımıştı. Buruk, 'tehdit' suçundan dolayı tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmişti.

TAKTIĞI ŞAPKA OLAY OLMUŞTU

GY0kZEdXUAMsmcI

TFF, Michy Batshuayi'nin Fenerbahçe - Galatasaray maçındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildiğini açıklamıştı. Batshuayi'nin sevk sebebinin ise derbi öncesi ısınmak için sahaya çıktığı sırada taktığı şapka olduğu öğrenilmişti. Belçikalı yıldızın bu şapkası sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk Michy Batshuayi galatasaray
En Çok Okunan Haberler
Ferdi Tayfur'un damadına gözaltı! Hepsi evinde ele geçirildi

Ferdi Tayfur'un damadına gözaltı! Hepsi evinde ele geçirildi

İsrail'in saldırı planına Biden açık kapı bıraktı! Piyasa hareketlendi, yüzde 4'ün üzerinde arttı

İsrail'in saldırı planına Biden açık kapı bıraktı! Piyasa hareketlendi, yüzde 4'ün üzerinde arttı

Maç biter bitmez koşarak Arda Güler'in yanına gitti!

Maç biter bitmez koşarak Arda Güler'in yanına gitti!

Neymar ile anlaşma sağlandı!

Neymar ile anlaşma sağlandı!

Fenerbahçe maçı öncesi Hollanda'da olay çıktı! Yaralılar var...

Fenerbahçe maçı öncesi Hollanda'da olay çıktı! Yaralılar var...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Hem yürüyüşte hem koşuda rahatlığına hayran kalacaksınız!

Hem yürüyüşte hem koşuda rahatlığına hayran kalacaksınız!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.