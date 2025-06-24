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PFDK’nın yeni başkanı Başbuğ Pınarbaşı oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Başkanı Celal Nuri Demirtürk’ün istifa ettiğini, PFDK başkanlığına Başbuğ Pınarbaşı’nın atandığını açıkladı.

PFDK’nın yeni başkanı Başbuğ Pınarbaşı oldu
Berker İşleyen

TFF, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nda gerçekleşen istifaların ardından yeni atamaları duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Başkanı Av. Celal Nuri Demirtürk, Başkan Vekili Av. Taha Çalık ve Raportör Üye Av. Serhat Çetin görevlerinden istifa etmişlerdir. PFDK Başkanlığına Başbuğ Pınarbaşı, PFDK üyeliklerine Abdullah Adır ve Yusuf Ziya Taşkın atanmıştır. Pınarbaşı, Adır ve Taşkın’a yeni görevlerinde başarılar dileriz.

Türk futboluna sağladığı katkılar nedeniyle Celal Nuri Demirtürk, Av. Taha Çalık ve Av. Serhat Çetin’e teşekkür eder, çalışma hayatlarında başarılar dileriz" denildi.

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PFDK
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