SPOR

PFDK, Ricardo Quaresma'ya 2 maç ceza verdi!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 31.01.2019 16:57 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaşlı futbolcu Ricardo Quaresma'ya 2, Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan'a 1 maç men cezası verdi.

PFDK, Ricardo Quaresma'ya 2 maç ceza verdi!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaşlı futbolcu Quaresma'ya rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, kurulun, Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Quaresma'ya 2, Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan'a ise 1 maç men cezası verdiği belirtildi. Arslan ayrıca, 13 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Kurulun, İstikbal Mobilya Kayserispor forması giyen Bernard Mensah ve Akhisarspor'da oynayan Edin Cocalic'e 2 resmi müsabakadan men cezası verdiği kaydedildi.

Kurulun, Demir Grup Sivasspor ve Fenerbahçe'ye tribün bloke cezası, haftayı deplasmanda tamamlayan Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kasımpaşa, Evkur Yeni Malatyaspor taraftarlarının da misafir takım oldukları bir sonraki müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verdiği aktarıldı.

MKE Ankaragücü taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle sarı-lacivertli kulübe 20 bin lira para cezası verildiği belirtilirken, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un futbolcusu Ahmet Karadayı'nın da 2 müsabakadan men cezası aldığı kaydedildi.

PARTNERYeni modelin görüntüleri sızdı! İşte çok konuşulacak tasarımYeni modelin görüntüleri sızdı! İşte çok konuşulacak tasarım
Dünya yıldızı Beşiktaş için İstanbul'da!Dünya yıldızı Beşiktaş için İstanbul'da!
İşte Kagawa transferindeki gerçekİşte Kagawa transferindeki gerçek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş ricardo quaresma

En Çok Okunan Haberler

Necati Şaşmaz, boşanmak için eşinden 10 milyon lira tazminat istiyor

Necati Şaşmaz, boşanmak için eşinden 10 milyon lira tazminat istiyor

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam geldi mi?

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam geldi mi?

Galatasaray transferi resmen açıkladı

Galatasaray transferi resmen açıkladı

İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi

İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi

İşte Kagawa transferindeki gerçek

İşte Kagawa transferindeki gerçek

Fenerbahçe'den çifte bomba

Fenerbahçe'den çifte bomba

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Eski Beşiktaşlı hayatını kaybetti!

Eski Beşiktaşlı hayatını kaybetti!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Bomba iddia: Beşiktaş transferi bitirdi

Bomba iddia: Beşiktaş transferi bitirdi

Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı!

Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
PFDK, Ricardo Quaresma'ya 2 maç ceza verdi!

Quaresma'ya şok ceza!

Dünya yıldızı Beşiktaş için İstanbul'da!

Dünya yıldızı Beşiktaş için İstanbul'da!

Kagawa transferindeki kilit nokta Mainichi!

İşte Kagawa transferindeki gerçek

Beşiktaş, Shinji Kagawa'yı kiraladı

Beşiktaş, Shinji Kagawa'yı kiraladı

Şenol Güneş, Quaresma ve Tolgay Arslan'ın takımdan ayrılacağını açıkladı!

Şenol Güneş açıkladı! Beşiktaş'ta 2 ayrılık

Beşiktaş N'Koudou transferi için son teklifini yaptı

Beşiktaş N'Koudou'yu bekliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.