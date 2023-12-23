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PFDK sevkleri açıkladı! Fred, Galatasaray maçında oynayabilecek mi? İstanbulspor'un 3 puanı silindi...

23.12.2023 23:24 | Son Güncelleme:
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Kayserispor maçında kırmızı kart gören Fenerbahçeli oyuncu Fred’e 3 maç, Mert Hakan Yandaş’a ise 2 maç ceza verdi. Kurul ayrıca, Trabzonspor maçında sahadan çekilen İstanbulspor’a ise 3-0 hükmen ve 3 puan silme cezasına çarptırdı.

PFDK sevkleri açıkladı! Fred, Galatasaray maçında oynayabilecek mi? İstanbulspor'un 3 puanı silindi...
Fred

Fred

BRE Brezilya
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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PFDK, Fenerbahçeli Fred'e 3 maç ceza verdi. Fred'in yanında İstanbulspor'un cezasını açıklayan PFDK, İstanbul ekibinin 3 puanını silerek maçı hükmen Trabzonspor'a verdi.

3 MAÇ MEN CEZASI

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PFDK, Kayserispor maçında kırmızı kart gören Fred'in müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 maç men ve 78 bin TL para cezası verilmesine karar verdi.

İkinci sarı karttan kırmızı karttan kırmızı kart gören Mert Hakan Yandaş'a ise 2 maç men cezası ve 78 bin TL para cezası verildi.

SÜPER KUPA'DA OYNAYABİLECEKLER

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İki oyuncu da 4 maç ve üzerinde ceza almamaları sebebiyle, Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçında forma giyebilecekler.

3-0 HÜKMEN MAĞLUP SAYILDI

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PFDK, Trabzonspor maçında sahadan çekilen İstanbulspor'un 3-0 hükmen mağlup sayılmasına ve 3 puanının silinmesine karar verdi.

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