PFDK sevkleri açıkladı! Fred, Galatasaray maçında oynayabilecek mi? İstanbulspor'un 3 puanı silindi...

PFDK, Fenerbahçeli Fred'e 3 maç ceza verdi. Fred'in yanında İstanbulspor'un cezasını açıklayan PFDK, İstanbul ekibinin 3 puanını silerek maçı hükmen Trabzonspor'a verdi.

3 MAÇ MEN CEZASI

PFDK, Kayserispor maçında kırmızı kart gören Fred'in müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 maç men ve 78 bin TL para cezası verilmesine karar verdi.

İkinci sarı karttan kırmızı karttan kırmızı kart gören Mert Hakan Yandaş'a ise 2 maç men cezası ve 78 bin TL para cezası verildi.

SÜPER KUPA'DA OYNAYABİLECEKLER

İki oyuncu da 4 maç ve üzerinde ceza almamaları sebebiyle, Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçında forma giyebilecekler.

3-0 HÜKMEN MAĞLUP SAYILDI

PFDK, Trabzonspor maçında sahadan çekilen İstanbulspor'un 3-0 hükmen mağlup sayılmasına ve 3 puanının silinmesine karar verdi.





