PFDK sevkleri açıkladı! Fred, Galatasaray maçında oynayabilecek mi? İstanbulspor'un 3 puanı silindi...

PFDK, Fenerbahçeli Fred'e 3 maç ceza verdi. Fred'in yanında İstanbulspor'un cezasını açıklayan PFDK, İstanbul ekibinin 3 puanını silerek maçı hükmen Trabzonspor'a verdi.
PFDK, Kayserispor maçında kırmızı kart gören Fred'in müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 maç men ve 78 bin TL para cezası verilmesine karar verdi.
İkinci sarı karttan kırmızı karttan kırmızı kart gören Mert Hakan Yandaş'a ise 2 maç men cezası ve 78 bin TL para cezası verildi.
İki oyuncu da 4 maç ve üzerinde ceza almamaları sebebiyle, Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçında forma giyebilecekler.
PFDK, Trabzonspor maçında sahadan çekilen İstanbulspor'un 3-0 hükmen mağlup sayılmasına ve 3 puanının silinmesine karar verdi.