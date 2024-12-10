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PFDK sevkleri açıklandı! Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
10.12.2024 22:25
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Trabzonspor, Konyaspor, Antalyaspor, Göztepe, Adana Demirspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Sivasspor ve Galatasaray Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Trendyol Süper Lig'in 15. haftasının sona ermesiyle disiplin sevkleri de açıklandı.

PFDK sevkleri açıklandı! Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor...

Trendyol Süper Lig'de 15. haftanın PFDK sevkleri açıklandı.

PDFK SEVKLERİ:

1- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü’nün 06.12.2024 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- TÜMOSAN KONYASPOR Kulübü’nün 07.12.2024 tarihinde oynanan TÜMOSAN KONYASPOR-ONVO ANTALYASPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- ONVO ANTALYASPOR Kulübü’nün 07.12.2024 tarihinde oynanan TÜMOSAN KONYASPOR-ONVO ANTALYASPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü’nün 07.12.2024 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü’nün 07.12.2024 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü’nün 07.12.2024 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 07.12.2024 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- NET GLOBAL SİVASSPOR Kulübü’nün 08.12.2024 tarihinde oynanan NET GLOBAL SİVASSPOR-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “ merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9-GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 08.12.2024 tarihinde oynanan NET GLOBAL SİVASSPOR-GALATASARAY A.Ş Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca, “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca ve “5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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son dakika beşiktaş fenerbahçe galatasaray
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