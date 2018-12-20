SPOR

PFDK Süper Lig'den 8 kulübe ceza verdi

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 20.12.2018 17:49 | Son Güncelleme

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray'a çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 20 bin TL, flaş röportaja futbolcu ve antrenör katılımı sağlanmaması sebebiyle 30 bin TL, basın toplantısına antrenör katılımı sağlanmaması nedeniyle 30 bin TL olmak üzere toplamda 80 bin TL para cezası verdi. Kurul ayrıca Beşiktaş - Trabzonspor karşılaşmasında da yapılan kötü tezahüratlar sebebiyle siyah-beyazlı takıma 50 bin TL, Trabzonspor'a ise 75 bin TL para cezası verildiğini açıkladı.

PFDK Süper Lig'den 8 kulübe ceza verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig'den 8 kulübe çeşitli cezalar verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Galatasaray, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, Evkur Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Kasımpaşa ve Bursaspor'un, ligin 16. haftasındaki karşılaşmalarda yaşanan olaylar nedeniyle çeşitli cezalara çarptırıldığı bildirildi.

Açıklamada, Galatasaray'a, Medipol Başakşehir karşılaşmasında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle 20 bin lira para ve bir sonraki deplasman maçında bazı tribündeki seyircilerin elektronik biletlerinin iptali cezaları verildiği ifade edildi. Sarı-kırmızılı kulübe ayrıca maç öncesinde ve sonrasında flaş röportaja futbolcu ve antrenör katılımının sağlanmamasından dolayı 30 bin, aynı müsabakada basın toplantısına antrenör gitmemesi nedeniyle de 30 bin olmak üzere toplam 60 bin lira para cezası verildiği aktarıldı.

PFDK, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlardan dolayı Beşiktaş, Trabzonspor, Bursaspor ve Medipol Başakşehir'e elektronik bilet iptali cezaları verdi. Açıklamada, Kurulun ayrıca Beşiktaş'a 50 bin, Trabzonspor'a 75 bin ve Bursaspor'a ise 45 bin lira para cezası uygulanmasına karar verdiği kaydedildi.

Evkur Yeni Malatyaspor'a, Antalyaspor maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 15 bin lira para cezası verildiği bildirildi. Yeni Malatyasporlu oyuncu Sadık Çiftpınar'ın ise rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 2 resmi müsabakadan men ve 8 bin 500 lira para cezasına çaptırıldığı belirtildi. Antalyasporlu futbolcu Diego Angelo'ya da rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 2 resmi maçtan men ve 8 bin 500 lira para cezası verildiği aktarıldı.

PFDK, MKE Ankaragücü'ne maç sonrası flaş röportaja futbolcu katılımının sağlanmaması nedeniyle 20 bin lira para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Kurulun açıklamasında, Kasımpaşa'nın da takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 9 bin lira para cezasına çarptırıldığı ifade edildi.

Öte yandan, Spor Toto 1. Lig'den Altay, Adanaspor, Eskişehirspor ve Kardemir Karabükspor'a çeşitli cezalar verildiği kaydedildi.

PARTNERTürkiye'nin en güzel 10 kadınıTürkiye'nin en güzel 10 kadını
8 kulüp PFDK'ya sevk edildi8 kulüp PFDK'ya sevk edildi
Süper Lig'de yılın takası!Süper Lig'de yılın takası!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig pfdk

En Çok Okunan Haberler

TÜİK'in asgari ücret önerisi belli oldu

TÜİK'in asgari ücret önerisi belli oldu

Rize ve Artvin için alarm verildi! Bu akşam başlayacak

Rize ve Artvin için alarm verildi! Bu akşam başlayacak

Robinho: VAR'dan hoşlanmıyorum. Attığımız gole sevinemiyoruz

Robinho: VAR'dan hoşlanmıyorum. Attığımız gole sevinemiyoruz

Jailton İstiklal Marşı okunurken yüzünü Türk bayrağına çevirdi

Jailton İstiklal Marşı okunurken yüzünü Türk bayrağına çevirdi

Pepe Wolverhampton Wanderers yolcusu

Pepe Wolverhampton Wanderers yolcusu

Eljif Elmas Dortmund'un dikkatini çekti

Eljif Elmas Dortmund'un dikkatini çekti

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

İçinizi ısıtacak ilham veren kış dekorasyonu önerileri

İçinizi ısıtacak ilham veren kış dekorasyonu önerileri

Süper Lig'de Robben bombası!

Süper Lig'de Robben bombası!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

MAÇ ÖZETİ | Beşiktaş 1 - 0 Galatasaray (Spor Toto Süper Lig 14. hafta puan durumu)

MAÇ ÖZETİ | Beşiktaş 1 - 0 Galatasaray (Spor Toto Süper Lig 14. hafta puan durumu)

Trabzon'dan F.Bahçe'ye karşı dev zafer!

Trabzon'dan F.Bahçe'ye karşı dev zafer!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
PFDK Süper Lig'den 8 kulübe ceza verdi

PFDK ceza yağdırdı

Süper Lig'den 8 kulüp PFDK'ya sevk edildi

8 kulüp PFDK'ya sevk edildi

Süper Lig'de yılın takası!

Süper Lig'de yılın takası!

Mehmet Özdilek: Gelecek adına güven kazandık

'Gelecek adına güven kazandık'

Fenerbahçe 2 - 2 Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Spor Toto Süper Lig puan durumu)

F.Bahçe'ye Ersun Yanal da çare olamadı

Fenerbahçe'nin genç yıldızı için Galatasaray itirafı!

F.Bahçe'nin genç yıldızı için olay itiraf!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.