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PFDK üyelerinin ifşa yazışmaları olay yarattı! WhatsApp mesajlarındaki 'Mourinho' ve yapı' detayına Fenerbahçe'den sert tepki

PFDK üyelerine ait olduğu iddia edilen yazışmaların ifşa edilmesi spor camiasına adeta bomba gibi düştü. Morinho'nun isminin geçtiği yazışmalarda "Seneye acısını çıkarırız" ifadeleri ve 'yapı' detayı dikkat çekti. Söz konusu yazışmaların sızdırılmasının ardından Fenerbahçe'den çok sert bir açıklama geldi. Söz konusu WhatsApp mesajlarının düşmanca olduğunu belirten Sarı-lacivertli kulüp, yazışmalar hakkında TFF'ye başvuruda bulunulduğunu açıkladı.

PFDK üyelerinin ifşa yazışmaları olay yarattı! WhatsApp mesajlarındaki 'Mourinho' ve yapı' detayına Fenerbahçe'den sert tepki

İfşa yazışmalar bir anda Türk futbolunun gündemine oturdu. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) geçtiğimiz sezona ait üyelerinin bazı kulüp başkanı ve teknik adamlarla ilgili kurum içi yorum ve yazışmalarının sızdırıldığı iddia edildi.

BAŞKAN VE TEKNİK ADAMLARLA ALAY EDİLMİŞ

Türkiye Gazetesi yazarı Tahir Kum bugünkü köşe yazısında PFDK Başkanı ve üyelerini geçtiğimiz sezona ait olduğu ileri sürülen bazı kulüp başkanı ve teknik adamlarla ilgili kurum içi yorum ve yazışmalarına yer verdi.

MOURINHO DETAYI: "SENEYE ACISINI ÇIKARIRIZ"

Söz konusu yazışmalarda Fenerbahçe ve teknik direktör Mourinho ile ilgili yapıldığı iddia edilen yorumlar sosyal medyada geniş yankı uyandırıldı.

“Mourinho’ya fazla müsamaha gösteriliyor. Seneye acısını çıkarırız böyle devam ederse.”

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"1905’İ GÖRÜNCE BİR ANDA 'YAPI'YA DÖNÜŞÜYOR İNSAN"

Kum'un iddia ettiği yazışmalarda şu ifadelerin de olduğu görüldü:

“1905’i görünce bir anda “Yapı”ya dönüşüyor insan ister istemez.”

“Başkanım benim aracın kilometre sayacı 1905’te takıldı, ilerlemiyor.”

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PFDK Başkanı Celal Nuri Demirtürk

Ortaya atılan "WhatsApp mesajları" iddiası sonrası Fenerbahçe Kulübü'nden çok sert bir açıklama geldi.

FENERBAHÇE'DEN SUÇ DUYURUSU

Fenerbahçe, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) üyelerine ait olduğu iddia edilen ifşa yazışmalar hakkında Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulunulduğunu duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tarafsızlık sorgulanıyor: PFDK Üyelerinin ifşa olan yazışmaları hakkında

Bugün kamuoyuna yansıyan ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu üyelerine ait olduğu iddia edilen yazışmalar karşısında kulübümüz Türkiye Futbol Federasyonu’na resmi başvurusunu yapmıştır.
Tarafsızlık ilkesini açıkça ihlal eden, hesaplaşma ve intikam içerikli bu düşmanca zihniyetin Türk Sporunda asla yeri olmadığını düşünüyoruz.

Fenerbahçe camiasına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Anahtar Kelimeler:
José Mourinho PFDK fenerbahçe tff
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