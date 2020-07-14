PFDK, Volkan Demirel'e maske takmadığı için ceza verildi

Fenerbahçe'den Volkan Demirel, Konyaspor'dan Ali Turan, Başakşehir'den Aziz Eraltay ile Uğur Uçar, Denizlispor'dan Özgür Çek ile Olcay Şahan'a MASKE TAKMADIKLARI için 900 TL para cezası verdi.
PFDK ayrıca, Galatasaray Kulübü'ne kulüp bayrağını yanlarında bulundurmamaları ve stadyum müdürüne teslim etmemelerinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI verdi.
PFDK, sosyal mesafe kuralına uymadığı gerekçesiyle Denizlispor ve Başakşehir'e 36 bin TL para cezası verdi.
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