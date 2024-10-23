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PFDK'ya sevk edilmişti... Yunus Akgün'den açıklama geldi! ''Paylaşımları ben yapmadım''

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
23.10.2024 20:36
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UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Galatasaray, Elfsborg'u taraftarının önünde 4-3 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı - kırmızılı futbolcular Yunus Akgün, Gabriel Sara ve Davinson Sanchez açıklamalarda bulunarak galibiyeti değerlendirdiler.

PFDK'ya sevk edilmişti... Yunus Akgün'den açıklama geldi! ''Paylaşımları ben yapmadım''

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Elfsborg'u 4-3 mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı - kırmızılı futbolcular Yunus Akgün, Gabriel Sara ve Davinson Sanchez galibiyet hakkında açıklamalar yaptılar.

GABRIEL SARA: "ARADA BİR KONSANTRE KAYBI OLDU"

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Maçta konsantre kaybı yaşadıklarını dile getiren Gabriel Sara, "Çok iyi bir oyundu. Arada bir konsantre kaybı oldu, bunun olmaması gerekiyordu. Büyük takım olduğumuzu gösterdik. 2 gol yesek de oyundan düşmedik. Neleri iyi yapıp yapmadığımıza bakarak onun üzerinden devam edeceğiz." dedi.

YUNUS AKGÜN: "HİÇBİR KİMSEYE KÜFÜR, HAKARET ETMEM SÖZ KONUSU DEĞİL"

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PFDK'ye sevk edilmesiyle ilgili konuşan Yunus Akgün, "Tabii ki üzücü. Ama şöyle bir şey söyleyeyim, paylaşımlarımı sosyal medya ekibim yapıyor. Hiçbir kimseye küfür, hakaret etmem söz konusu değil. Hiçbir yere hakaret etmeden kendi marşımız ile paylaşım. Farklı yerlere çekilmesi üzücü." ifadeleriyle durumu açıkladı.

YUNUS AKGÜN: ''LİGDE VE AVRUPA'DA KUPALAR KAZANMAK İSTİYORUZ''

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Galibiyet hakkında değerlendirmeler yapan Yunus, "4-3 kazandık, kazanmak önemliydi. Mutluyuz, 7 puan yaptık Avrupa'da, inşallah böyle devam ederiz. Hedeflerimizi hep söylüyoruz. Ligde ve Avrupa'da kupaları kazanmak istiyoruz. Emin adımlarla gidiyoruz. Çok güzel bir aile ortamımız var. Herkes keyif alıyor. Çok iyi gidiyoruz. İnşallah böyle devam ederiz." sözlerini sarf etti.

SANCHEZ: ''DAHA İYİ KONTROL ETMEMİZ GEREKEN BİR MAÇTI''

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Savunmada yaşanan sorunlar hakkında düşüncelerini dile getiren Davinson Sanchez, "Bence temel bazı şeyleri analiz etmemiz gerekiyor. Daha iyi kontrol etmemiz gereken bir maçtı. Takım ve savunma olarak dikkat etmemiz ve iyi oynamamız gerekiyor bazı anlarda. Son anlarda bazı pozisyonlarda gol yemek üzüntü verici. Daha iyi olsak bunları çözebileceğimize inanıyorum. Önümüzdeki dönemde bunlara çalışacağız ve elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." dedi.

SANCHEZ: "LİGDE VE AVRUPA'DA LİDERLİĞİ HEDEFLİYORUZ"

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Açıklamalarına devam eden Sanchez, "Bu maçı analiz etmemiz gerekiyor. Biraz dinlenmemiz gerekiyor. Bu maçta istediğimiz gibi olmayan şeyler vardı. İlk yarıdaki gibi bir sonucu elimizden kaçırdık. Diğer yandan galibiyet aldığımız için mutluyuz. Önemli bir maçımız var. Evimizde 3 puanı almak istiyoruz. Bizim için her maç önemli. Ligde ve Avrupa'da liderliği hedefliyoruz. Tottenham'a karşı özel bir maç olacak ama önce Beşiktaş'a odaklanmamız gerekiyor." diyerek açıklamalarını noktaladı.

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