PFDK'ya sevkler açıklandı! Fenerbahçe ve Josef de Souza...

TFF, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporlarını açıkladı. TFF'den yapılan açıklama şöyle;

"1-FRAPORT-TAV ANTALYASPOR Kulübü futbolcusu AMILTON MINERVINO DA SILVA’nın 24.10.2020 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-FRAPORT-TAV ANTALYASPOR Süper Lig müsabakasındaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 25.10.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2-FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 25.10.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş.Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3-YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübü Başkanı ALİ ÇETİN’in 26.10.2020 tarihinde oynanan YUKATEL DENİZLİSPOR- BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig müsabakası sonrası medyaya yapmış olduğu“sportmenliğe aykırı açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübü idarecisi YAVUZ CİNKAYA’nın aynı müsabaka sonrası medyaya yapmış olduğu “sportmenliğe aykırı açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.