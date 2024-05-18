Phil Foden, 23 yaşında İngiltere'de yılın futbolcusu seçildi! Ne Haaland ne de Salah...

Premier Lig’de 2023-2024 sezonu yarın oynanacak maçlarla tamamlanacak. Son haftaya 88 puanla lider giren Manchester City’de genç futbolcu Phil Foden, yılın futbolcusu ödülüne layık görüldü.

34 MAÇTA, 17 GOL VE 8 ASİST

Bu sezon takımıyla UEFA Süper Kupa ve FIFA Dünya Kulüpler Kupası şampiyonlukları da yaşayan İngiliz futbolcu, ligde 34 maçta forma giyerken, 17 gol, 8 asistle önemli katkıda bulundu.

23 YAŞINDA 6. ŞAMPİYONLUK

23 yaşındaki futbolcu kazandığı ödülle ilgili yaptığı açıklamada, ödüle layık görüldüğü için için gurur duyduğunu belirterek, bu sezonki performansından dolayı memnun olduğunu söyledi.

Manchester City, yarın oynayacağı West Ham United karşısında galibiyete ulaşırsa, Foden ligdeki 6. şampiyonluğunu elde edecek.





