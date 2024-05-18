SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere Premier Lig
  4. Phil Foden, 23 yaşında İngiltere'de yılın futbolcusu seçildi! Ne Haaland ne de Salah...

Phil Foden, 23 yaşında İngiltere'de yılın futbolcusu seçildi! Ne Haaland ne de Salah...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
18.05.2024 17:12
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig’de 2023-2024 sezonunda yılın futbolcusu Manchester City forması giyen İngiliz futbolcu Phil Foden seçildi.

Phil Foden, 23 yaşında İngiltere'de yılın futbolcusu seçildi! Ne Haaland ne de Salah...
Phil Foden

Phil Foden

İNG İngiltere
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Manchester City
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Premier Lig’de 2023-2024 sezonu yarın oynanacak maçlarla tamamlanacak. Son haftaya 88 puanla lider giren Manchester City’de genç futbolcu Phil Foden, yılın futbolcusu ödülüne layık görüldü.

34 MAÇTA, 17 GOL VE 8 ASİST

61ffc221-e4bf-414e-bd57-315ccee707ed

Bu sezon takımıyla UEFA Süper Kupa ve FIFA Dünya Kulüpler Kupası şampiyonlukları da yaşayan İngiliz futbolcu, ligde 34 maçta forma giyerken, 17 gol, 8 asistle önemli katkıda bulundu.

23 YAŞINDA 6. ŞAMPİYONLUK

cf6b4599-8627-4048-8370-8c9de5165f8a

23 yaşındaki futbolcu kazandığı ödülle ilgili yaptığı açıklamada, ödüle layık görüldüğü için için gurur duyduğunu belirterek, bu sezonki performansından dolayı memnun olduğunu söyledi.

Manchester City, yarın oynayacağı West Ham United karşısında galibiyete ulaşırsa, Foden ligdeki 6. şampiyonluğunu elde edecek.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fenerbahçe maçı için olay yaratan koreografi hazırlığı iddiası!Fenerbahçe maçı için olay yaratan koreografi hazırlığı iddiası!
''G.Saray, F.Bahçe'ye minimum 3 gol atacak''''G.Saray, F.Bahçe'ye minimum 3 gol atacak''
Alex de Souza Türk futboluna geri döndü!Alex de Souza Türk futboluna geri döndü!
Anahtar Kelimeler:
Phil Foden manchester city
En Çok Okunan Haberler
Hatay'dan Artvin'e, Türkiye'nin tüm kıyıları için karar!

Hatay'dan Artvin'e, Türkiye'nin tüm kıyıları için karar!

Futbol tarihinde görülmemiş olay

Futbol tarihinde görülmemiş olay

Maiden yarışında büyük kaza!

Maiden yarışında büyük kaza!

Arda Güler bu sefer de özel hayatıyla gündemde! Evlilik sorusuna yanıt geldi

Arda Güler bu sefer de özel hayatıyla gündemde! Evlilik sorusuna yanıt geldi

UEFA'dan Süper Lig ekibine 1 yıl men cezası!

UEFA'dan Süper Lig ekibine 1 yıl men cezası!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Sepet indirimleri başladı! Şimdi alın, kaliteyi uygun fiyata yakalayın

Sepet indirimleri başladı! Şimdi alın, kaliteyi uygun fiyata yakalayın

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.