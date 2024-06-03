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Phil Foden, EURO 2024 için umutlu!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
03.06.2024 16:40
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Manchester City'nin yıldızı Phil Foden, İngiltere'nin takım olarak giderek geliştiğini ve Avrupa Şampiyonasını kazanmak için takımın savaşması gerektiğini vurguladı.

Phil Foden, EURO 2024 için umutlu!
Phil Foden

Phil Foden

İNG İngiltere
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Manchester City
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Gareth Southgate'nin patronu olduğu İngiltere , 2018 Dünya Kupası'nda yarı finale, 2022 Dünya Kupası'nda ise çeyrek finale yükseldi ve Euro 2020 finalinde İtalya'ya yenilerek kaybetmişti.

Foden, Daily Mail'e verdiği röportajdan satırbaşları şu şekilde:

"En iyi ülkelerle rekabet edebildiğimizi ve turnuvaların sonraki aşamalarına ulaşabileceğimizi görmek çok güzel."

Manchester City ile olumlu bir sezon geçiren ve Premier Lig'de sezonun oyuncusu seçilen Foden, Southgate'in takımında favori konumda yer alıyor.

"PALMER'IN HARİKA KARİYERİ OLACAĞINI BİLİYORDUM"

Foden, eski takım arkadaşı Palmer hakkında "Kadro da uzun zamandır gördüğüm en iyilerden biri. Palmer'ın harika bir kariyeri olacağını her zaman biliyordum. En iyi oyuncuya sahip olduğunuzda bunu hemen görebilirsiniz." dedi.

Cole Palmer, geçen yıl City'den Londra kulübüne katıldıktan sonra Premier Lig'de sezonun genç oyuncusu seçildi.

Takımın genel kalitesine değinen Foden, "Bu oyuncuların hepsi formda. Eğer bir şey kazanacaksak, bu adamların forma için savaşmasına, yedek kulübesinden çıkıp fark oluşturmalarına ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

İNGİLTERE'NİN TURNUVA ÖNCESİ SON DURAĞI

İngiltere EURO 2024 grubunda Sırbistan, Danimarka ve Slovenya ile karşılaşmadan önce 3 Haziran'da St. James' Park'ta Bosna'ya karşı ve 7 Haziran'da Wembley'de İzlanda'ya karşı iki hazırlık maçı oynayacak.

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