Philadelphia 76ers 112 - 121 Cleveland Cavaliers

Ağırladığı Cleveland Cavaliers'a 121-112 kaybeden Philadelphia 76ers'ın, evindeki 20 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Sezonun 3. galibiyetine ulaşan Cavaliers'ta karşılaşmaya ilk 5'te başlayan ve 41 dakika sahada kalan milli oyuncu Cedi Osman, 20 sayı, 8 ribaunt ve 2 asistle galibiyete büyük katkı sağladı.

Rodney Hood 25, Collin Sexton 23, Jordan Clarkson 19 sayı, Tristan Thompson ise 18 sayı ve 13 ribauntla takımın diğer skorer oyuncuları oldu.

Bu sezon 8. kez kaybeden Sixers'ta Joel Embiid 24 sayı ve 12 ribaunt, Ben Simmons ise 22 sayı ve 10 asistle "double-double" yaparken, JJ Redick 23, Jimmy Butler 22 sayı üretti. Milli oyuncu Furkan Korkmaz bu müsabakada süre alamadı.

WARRIORS 4 MAÇ SONRA KAZANDI

Son 4 maçını kaybederek zor bir dönemden geçen geride kalan iki yılın şampiyonu Golden State Warriors, konuk ettiği Portland Trail Blazers'ı 125-97 mağlup ederek moral buldu.

Sezonun 13. galibiyetine ulaşan Warriors'ta Kevin Durant 32 sayı, 8 ribaunt, 7 asist, Klay Thompson ise 31 sayı ve 7 ribauntla galibiyette etkili oldu.