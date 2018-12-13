Philadelphia 76ers 124 - 127 Brooklyn Nets

Takımı 76ers'ın Nets'e 127-124 mağlup olduğu maça ilk 5'te başlayan Furkan Korkmaz, 34 dakika 40 saniye süre aldığı mücadelede kariyer sayı rekorunu yineledi. Furkan, karşılaşmayı 18 sayı, 6 asist, 3 ribaunt, 3 top çalmayla tamamladı.

Sezonun 10. mağlubiyetini alan ev sahibi 76ers'ta Joel Embiid 33 sayı, 17 ribaunt, 6 asist, Ben Simmons 22 sayı, 8 ribaunt, 7 asistle oynadı. Üst üste 3. olmak üzere 11. maçını kazanan Nets'te Spencer Dinwiddie 39 sayı, 5 asist, Allen Crabbe 20 sayı, 5 ribauntla mücadele etti.

CEDİ OSMAN'DAN 6 SAYI, CAVALIERS EVİNDE KAZANDI

Milli basketbolcu Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers, sahasında New York Knicks'i 113-106 mağlup etti. Bu sezon 7. galibiyetini elde eden Cavaliers'ta Jordan Clarkson 28, Rodney Hood 23 sayı buldu. Cedi Osman, ilk 5'te başlayıp 32 dakika 25 saniye görev aldığı karşılaşmayı 6 sayı, 5 ribaunt, 1 asistle noktaladı. Peş peşe 5. olmak üzere 21. yenilgisini yaşayan Knicks'te Tim Hardaway Jr 20 sayı, Kevin Knox 19 sayı sayı üretti.