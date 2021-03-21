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Philadelphia 76ers'dan Sacramento Kings'e geçit yok

21.03.2021 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli oyuncu Furkan Korkmaz'ın 18 dakika süre aldığı maçta 76ers, Sacramento Kings 'i 129-105 yendi.

Philadelphia 76ers'dan Sacramento Kings'e geçit yok

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers forması giyen milli oyuncu Furkan Korkmaz, 129-105 kazandıkları Sacramento Kings maçında 7 sayı kaydetti.

Doğu Konferansı lideri Philadelphia 76ers'ın sahasında kazandığı karşılaşmada 18 dakika sahada kalan Furkan, 7 sayı ve 2 asistlik performans sergiledi.

Müsabakaya hızlı başlayan 76ers ilk periyotu 42-21 önde kapattı ve maç boyunca koruduğu farkla sahadan galip ayrılmasını bildi. Philadelphia ekibinde Tobias Harris 29 sayı, 11 ribaunt ve Dwight Howard 10 sayı, 13 ribaunt ile "double-double" yaptı. Kings'te Buddy Hield'in 25 sayısı takımını mağlubiyetten kurtarmaya yetmedi.

ANTETOKOUNMPO 15 ASİST İLE KARİYER REKORU KIRDI

Doğu Konferansı'nda zirve takibini üçüncü sırada sürdüren Milwaukee Bucks'ın San Antonio Spurs'u 120-113 mağlup ettiği maçta Giannis Antetokounmpo 26 sayı, 15 ribauntluk performansı ile "double-double" yaptı ve takımına galibiyeti getiren isim oldu. Müsabakada aldığı 15 asist ile Antetokounmpo NBA kariyer rekorunu kırdı. Spurs'te Lonnie Walker 31 sayı üretti.

LAKERS EVİNDE KAYBETTİ

Son şampiyon Los Angeles Lakers, sahasında Atlanta Hawks'a 99-94'lük skorla yenildi. 11 dakika süre alan Lebron James maçı 10 sayı ile tamamladı. John Collins 27 sayı, 16 ribaunt ile Hawks'ın galibiyetine önemli katkıda bulundu.

SONUÇLAR

Los Angeles Lakers-Atlanta Hawks: 94-99

Philadelphia 76ers-Sacramento Kings: 129-105

Memphis Grizzlies-Golden State Warriors: 111-103

Milwaukee Bucks-San Antonio Spurs: 120-113

Los Angeles Clippers-Charlotte Hornets: 125-98Ğ

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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