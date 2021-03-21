Philadelphia 76ers'dan Sacramento Kings'e geçit yok

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers forması giyen milli oyuncu Furkan Korkmaz, 129-105 kazandıkları Sacramento Kings maçında 7 sayı kaydetti.

Doğu Konferansı lideri Philadelphia 76ers'ın sahasında kazandığı karşılaşmada 18 dakika sahada kalan Furkan, 7 sayı ve 2 asistlik performans sergiledi.

Müsabakaya hızlı başlayan 76ers ilk periyotu 42-21 önde kapattı ve maç boyunca koruduğu farkla sahadan galip ayrılmasını bildi. Philadelphia ekibinde Tobias Harris 29 sayı, 11 ribaunt ve Dwight Howard 10 sayı, 13 ribaunt ile "double-double" yaptı. Kings'te Buddy Hield'in 25 sayısı takımını mağlubiyetten kurtarmaya yetmedi.

ANTETOKOUNMPO 15 ASİST İLE KARİYER REKORU KIRDI

Doğu Konferansı'nda zirve takibini üçüncü sırada sürdüren Milwaukee Bucks'ın San Antonio Spurs'u 120-113 mağlup ettiği maçta Giannis Antetokounmpo 26 sayı, 15 ribauntluk performansı ile "double-double" yaptı ve takımına galibiyeti getiren isim oldu. Müsabakada aldığı 15 asist ile Antetokounmpo NBA kariyer rekorunu kırdı. Spurs'te Lonnie Walker 31 sayı üretti.