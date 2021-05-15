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Philadelphia 76ers, Doğu Konferansı liderliğini garantiledi

15.05.2021 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikan Basketbol Ligi'nde Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, Doğu Konferansı'nda normal sezonu lider olarak bitirmeyi garantiledi.

Philadelphia 76ers, Doğu Konferansı liderliğini garantiledi

NBA'e 8 maçla devam edildi. Philadelphia 76ers, Furkan'ın 10 sayı ve 6 ribauntla oynadığı karşılaşmada Orlando Magic'i 122-97 mağlup etti.

Doğu Konferansı'nda zirveyi alan 76ers'ta Seth Curry 20 sayı, 3 ribaunt, Shake Milton 15 sayı, 3 asist, Joel Embiid ise 13 sayı, 11 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.

Play-off potasına giremeyen Magic'te, Ignas Brazdeikis 21 sayı, 6 ribaunt, R.J. Hampton ve Chasson Randle de 12'şer sayıyla mücadele etti.

DALLAS MAVERİCKS PLAY OFF TURUNA YÜKSELDİ

Batı Konferansı ekiplerinden Dallas Mavericks, Toronto Raptors'ı 114-110 yenerek sezonun 42. galibiyetini aldı ve play-off turuna kalmayı garantiledi.

Mavericks'te Luka Doncic 20 sayı, 11 asist ve 10 ribauntla "triple-double" yaparak yıldızlaşırken, Kristaps Porzingis 21 sayı, 2 asist ve 10 ribauntla oynadı.

Jalen Harris'in 31 sayı, 4 asist ve Malachi Flynn'in 26 sayı, 6 ribauntluk performansları Raptors galibiyeti için yeterli olmadı.

SONUÇLAR

Washington Wizards-Cleveland Cavaliers: 120-105

Detroit Pistons-Denver Nuggets: 91-104

Oklahoma City Thunder-Utah Jazz: 93-109

Philadelphia 76ers-Orlando Magic: 122-97

Dallas Mavericks-Toronto Raptors: 114-110

Houston Rockets-Los Angeles Clippers: 122-115

Memphis Grizzlies-Sacramento Kings: 107-106

Golden State Warriors-New Orleans Pelicans: 125-122

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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Anahtar Kelimeler:
NBA
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