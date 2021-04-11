Furkan Korkmaz'dan üstün performans

NBA'e, 7 maçla devam edildi. Philadelphia 76ers'ın deplasmanda Oklahoma City Thunder'ı 24 sayı farklı yenerek Doğu Konferansı'nda yeniden liderlik koltuğuna yükseldiği maçta, milli oyuncu Furkan Korkmaz, üstün performansıyla dikkati çekti.

Sezonun 36. galibiyetine uzanan Sixers'ta karşılaşmaya ilk 5'te başlayan ve 30 dakika sahada kalan Korkmaz, 20 sayı, 5 top çalma, 4 ribaunt, 2 asist ve 1 blok, Joel Embiid 27 sayı, 9 ribaunt, 4'er asist ve blok, Ben Simmons ile Mike Scott 13'er sayıyla takımına galibiyeti getiren oyuncular oldu.

Bu sezon 33'üncü, üst üste ise 6'ncı kez kaybeden Thunder'da Darius Bazley 17 sayı, 9 ribaunt, 5 asist, Tony Bradley 16 sayı ve 14 ribaunt, Luguentz Dort 15 sayı ve 5 ribaunt kaydetti.

LAKERS, YILDIZLAR OLMADAN KAZANDI

Los Angeles Lakers, sezonun 33. galibiyetini, deplasmanda Brooklyn Nets'i 126-101 mağlup ederek elde etti.

Sakatlıkları devam eden yıldız oyuncular Lebron James ve Anthony Davis'in yokluğunda Lakers'ı galibiyete taşıyan oyuncular, 20 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yapan Andre Drummond, 19 sayı ve 4 asistle Dennis Schröder, 17 sayıyla Ben McLemore, 14 sayı ve 11 asistle Talen Horton-Tucker oldu.