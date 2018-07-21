Philip Cocu'nun Sinan Gümüş'ü PSV'ye istediği ortaya çıktı!

Fenerbahçe'nin başına Cocu'nun geçmesinin ardından Galatasaray'da Sinan Gümüş paniği başladı. Cim-Bom'la sözleşme yenilemeyen ve gelecek sezon mukavelesi bitecek olan 24 yaşındaki futbolcuyu Philip Cocu'nun geçen PSV Eindhoven'da görev yaparken istediği ortaya çıktı.

Hollanda temsilcisinin o dönem 5 milyon euroluk bonservisi yüksek bulduğu ve bu nedenle transferin gerçekleşmediği bildirildi.

Fenerbahçe'nin başına geçtikten sonra genç futbolculara yönelen Cocu'nun bu nedenle Sinan'ın Galatasaray'daki durumunu yakından takip ettiği de öğrenildi.

Galatasaray'da Fatih Terim'in teknik patron olmasının ardından şampiyonluk yolunda çok kritik Konyaspor ve Akhisarspor maçlarında galibiyeti getiren golleri atan Sinan'ın geleceği önümüzdeki günlerde belli olacak.

Sarı-kırmızılılardan 650 bin euro alan tecrübeli futbolcunun yeni sözleşme ve ücretine zam istediği belirtildi. Sarı-kırmızılıların ise Sinan'la masaya oturmak için dış transferin sona ermesini bekledikleri öğrenildi.

(Milliyet)

