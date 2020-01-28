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Phillip Cocu Adil Rami'yi istiyor!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 28.01.2020 22:13 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de sezon başında transfer edilen Fransız savunmacı Adil Rami için Phillip Cocu'dan sürpriz bir teklif geldi.

Phillip Cocu Adil Rami'yi istiyor!

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Phillip Cocu, sarı lacivertlilerin Fransız savunmacısı Adil Rami'yi transfer etmek istiyor.

Derby County'nin başında olan Cocu, sarı lacivertlı takımda forma şansı bulamayan Adil Rami'yi istiyor.

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre; Bir dönem sarı lacivertli takımı çalıştıran teknik direktör Phillip Cocu'nun ocak ayı transfer dönemi bitmeden Fransız savunma oyuncusunu kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Sarı-lacivertli ekipten yıllık 2.5 milyon euro ücret alan Rami için kararı yönetim verecek.

Tecrübeli savunma oyuncusu bu sezon Fenerbahçe ile 5 maçta forma giyebildi.

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