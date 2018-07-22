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Phillip Cocu: Barış ve Eljif ekstra bir oyun çıkardı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 22.07.2018 08:22 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu Barış ve Eljif’in ekstra bir oyun çıkardığını ifade ederek, “Eljif’in fizik durumuna baktığımızda çok iyi bir durumu var. 120 dakika aynı şekilde oynayabilir. Barışı’nda bu tarafa biraz daha kendini vermesi gerekiyor” diye konuştu.

Phillip Cocu: Barış ve Eljif ekstra bir oyun çıkardı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu Barış, "İlk olarak 65 dakika çok iyi bir futbol oynadık. Taraftara oyunumuzu gösterdik. Üst düzey bir oyun sergileyip çok iyi pas yaptık. Çok fazla hareketlilik sağladık. Giuliano ikinci penaltıda çok şanssızdı. Son 20 dakika savaşmadık. Çünkü bazı oyuncular çok yorgundu. Çok fazla 90 dakika oynamamış oyuncularımız vardı. Taktik olarak akıllı olmamız gerekiyordu. Onların hatasını beklememiz gerekiyordu. Futbolun bu tarafını öğrenmek zorundayız. Genç oyuncularımız var ve onların öğreneceğini düşünüyorum. Maçın büyük kısmında çok büyük bir etki gösterdiğimizi söyleyebilirim. İyi bir atmosfer vardı statta” dedi.

“Barış ve Eljif ekstra bir oyun çıkardı”

Barış ve Eljif sıra dışı ekstra bir oyun çıkardığını söyleyen Cocu, “Denk genç oyuncular arasında fark olabiliyor. Eljif’in fizik durumuna baktığımızda çok iyi bir durumu var. 120 dakika aynı şekilde oynayabilir. Barışı’nda bu tarafa biraz daha kendini vermesi gerekiyor. Daha güçlü daha fit olmalı. Kalitesini sahada gerçekten gösterdi. iki genç oyuncumuz son dere olgun bir oyun oynadılar. Başka oyunculara da örnek olacak bir davranıştı” şeklinde konuştu.

“Buraya iyi oyuncular getirmek istiyoruz”

Soldado’nun antrenmanlara başladığını belirten Phillip Cocu, “Topla beraber yaptığı çalışmalar söz konusu ve bu pozitif bir durum. Şu anda iyi gözüküyor. Esas durumu takıma katılınca göreceğiz. Biz bu takımın neye ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Bazı pozisyonlarda yeterince kalabalık değiliz. Buraya iyi oyuncular getirmek istiyoruz. Bunlar kolay değil. Ama her şeyi yapıyoruz takımı iyi bir yere getirmek için” ifadelerini kullandı.

“Bir forvet arayışı içerisindeyiz”

Pozisyonlarla ilgili konuşmayı sevmediğini anlatan Cocu, “Ama iyi bir forvet arayışı içerisindeyiz. Barış da yeni transferlerimizden. Biz onu daha öncede biliyorduk. Eljif’de genç oyuncularımızdan biri ve onu da biliyorduk. Oyuncuyla beraber çalışmak onu iyi değerlendirmenizi sağlıyor. Bu takım için önemli bir oyuncu olacak. Onunla çalışıyor olmaktan çok mutluyum. Genç bir oyuncu ve taktik açıdan kendini geliştiriyor. Kadromuz içindeki genç yeteneklerle liderler arasında dengeyi kurabilmek. Fenerbahçe’ye yeni getireceğimiz oyuncularla bunları bir harmanlamak ve güçlü bir Fenerbahçe oluşturmak istiyoruz” diye belirtti.

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Fenerbahçe Cocu Spor Toto Süper Lig

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