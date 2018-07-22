Phillip Cocu: Barış ve Eljif ekstra bir oyun çıkardı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu Barış, "İlk olarak 65 dakika çok iyi bir futbol oynadık. Taraftara oyunumuzu gösterdik. Üst düzey bir oyun sergileyip çok iyi pas yaptık. Çok fazla hareketlilik sağladık. Giuliano ikinci penaltıda çok şanssızdı. Son 20 dakika savaşmadık. Çünkü bazı oyuncular çok yorgundu. Çok fazla 90 dakika oynamamış oyuncularımız vardı. Taktik olarak akıllı olmamız gerekiyordu. Onların hatasını beklememiz gerekiyordu. Futbolun bu tarafını öğrenmek zorundayız. Genç oyuncularımız var ve onların öğreneceğini düşünüyorum. Maçın büyük kısmında çok büyük bir etki gösterdiğimizi söyleyebilirim. İyi bir atmosfer vardı statta” dedi.

“Barış ve Eljif ekstra bir oyun çıkardı”

Barış ve Eljif sıra dışı ekstra bir oyun çıkardığını söyleyen Cocu, “Denk genç oyuncular arasında fark olabiliyor. Eljif’in fizik durumuna baktığımızda çok iyi bir durumu var. 120 dakika aynı şekilde oynayabilir. Barışı’nda bu tarafa biraz daha kendini vermesi gerekiyor. Daha güçlü daha fit olmalı. Kalitesini sahada gerçekten gösterdi. iki genç oyuncumuz son dere olgun bir oyun oynadılar. Başka oyunculara da örnek olacak bir davranıştı” şeklinde konuştu.