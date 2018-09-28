Phillip Cocu'dan Jailson'a tam not

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinde ilk 11'de şans bulan Jailson, teknik direktör Phillip Cocu'nun yakından takip ettiği isimlerin başında geliyor.Brezilyalı futbolcu, transfer döneminin son günlerinde gelmesine karşın Cocu ve teknik ekibinin kısa sürede güvenini kazandı. Cocu'ya iletilen raporlar kadar 22 yaşındaki orta sahanın gösterdiği performans da etkili oldu.

Ancak Hollandalı çalıştırıcı, genç öğrencisinin halen önünde uzun bir yol olduğunu düşünüyor. Jailson da bir yıldız potansiyeli gören 46 yaşındaki teknik adam, artı ve eksileriyle Brezilyalı oyuncuyu değerlendiriyor.

Kafasındaki 11'de de Jailson'a kesin olarak yer veren Cocu'nun kafasında tüm yönleriyle şöyle bir Jailson portresi çıkıyor:

Artıları: Gremio'dan hazır olarak gelen Jailson, takım genelinde fizik seviyesi en üst düzeyde isim oldu. Maç kondisyonu da yüksek olan Brezilyalı, son 2 yılda 76 resmi maç oynayarak geldiği Türkiye'de hemen formunu buldu. Ayrıca Cocu'nun kafasındaki pas oyunu ve oyun görüşüne de en uygun isimlerden biri Jailson oldu. Souza'nın yokluğunu hemen doldurduğu belirtilen genç orta saha tam not aldı.

Eksileri: Jailson'un zayıf tarafları daha çok saha dışı faktörler oldu. Hiç İngilizce bilmeyen Jailson'un bir diğer şanssızlığı da takımda Brezilyalı kalmaması..

Portekizce konuşan bir tanıdığı olmayan Jailson henüz ailesiyle de İstanbul'a yerleşmedi. Hayatında ilk kez Avrupa'ya gelen Jailson'un hem lige hem de yeni hayatına adaptasyon süreci devam ediyor.

