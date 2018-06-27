Phillip Cocu'dan teknoloji devrimi

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; Fenerbahçe’de sezonu açmaya hazırlanan yeni teknik direktör Phillip Cocu, özel bir sistemle geliyor. PSV’de 5 yılda 6 kupa kazanırken kullandığı sistemi sarı-lacivertli kulüpte de kullanmayı hedefleyen Hollandalı hoca, tıpkı Aykut Kocaman gibi analizler, istatistikler, raporlar ve planlar sunan bir teknolojiye sahip...

PSV’de iken SoccerLab isimli teknoloji şirketiyle işbirliği yapan Cocu, oldukça verimli kullandığı bu sistemi Türkiye’de de uygulayacak. Yardımcısı Chris Van der Weerden ile ana kumandada olacak 47 yaşındaki antrenör, antrenmanlardan maçlara, taktiklerden futbolcu sağlığına, planlamada video analize kadar birçok konuda detaylı raporlar alıyor.

İşte Phillip Cocu’nun Fenerbahçe’de uygulayacağı teknoloji bazlı sistemin içeriği:

-Maç öncesi ve sonrası analizleri.

-Bütün antrenman programının raporu, içerisinde sağlık sonuçlarından taktiksel verilere kadar detaylar var.

-İdman verimliliği, katılım ve raporlama.

-Takımın ve bireysel oyuncuların gelişimi.