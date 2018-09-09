Phillip Cocu'dan Valbuena'ya özel terapi

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı ve Aykut Kocaman'ın yedek bıraktığı için eleştirilmesine sebep olan Valbuena, geçen sezonu aratıyor.

BU SEZON KRİTİK

Cocu'nun özellikle iç saha maçlarında sol kanatta ısrarla görev verdiği Fransız futbolcu beklenen performansı bir türlü gösteremeyince Hollandalı teknik adam kendisiyle özel bir görüşme yaptı. Cocu'nun, "İyi niyetinden şüphem yok. Ancak saha içinde daha dirençli olman ve daha fazla insiyatif alman gerekiyor. Performansını arttırmak zorundasın" dediği öğrenildi. Fenerbahçe ile 2020 haziranına kadar sözleşmesi bulunan Valbuena, geçtiğimiz sezonun ilk yarısının ortasında formasını Aatıf'a kaptırmış ve 11'de şans bulmakta zorlanmıştı. (TAKVİM)

