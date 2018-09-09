SPOR

Phillip Cocu'dan Valbuena'ya özel terapi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 09.09.2018 09:46 | Son Güncelleme

Bu sezon beklenen performansı gösteremeyen Valbuena ile Cocu özel olarak görüştü. Fransız yıldızdan toparlanmasını ve daha fazla insiyatif almasını istedi.

Phillip Cocu'dan Valbuena'ya özel terapi

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı ve Aykut Kocaman'ın yedek bıraktığı için eleştirilmesine sebep olan Valbuena, geçen sezonu aratıyor.

BU SEZON KRİTİK

Cocu'nun özellikle iç saha maçlarında sol kanatta ısrarla görev verdiği Fransız futbolcu beklenen performansı bir türlü gösteremeyince Hollandalı teknik adam kendisiyle özel bir görüşme yaptı. Cocu'nun, "İyi niyetinden şüphem yok. Ancak saha içinde daha dirençli olman ve daha fazla insiyatif alman gerekiyor. Performansını arttırmak zorundasın" dediği öğrenildi. Fenerbahçe ile 2020 haziranına kadar sözleşmesi bulunan Valbuena, geçtiğimiz sezonun ilk yarısının ortasında formasını Aatıf'a kaptırmış ve 11'de şans bulmakta zorlanmıştı. (TAKVİM)

PARTNERÇanakkale'de 'son Troyalı'nın iskeleti bulundu!Çanakkale'de 'son Troyalı'nın iskeleti bulundu!
Alex Semih Şentürk'ün futbolu bıraktığını açıkladıAlex Semih Şentürk'ün futbolu bıraktığını açıkladı
Aykut Kocaman: Bu sezon takım çalıştırmayacağımAykut Kocaman: Bu sezon takım çalıştırmayacağım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
valbuena Cocu Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe

En Çok Okunan Haberler

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtıcı soru

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtıcı soru

Türkiye bu gelin arabasını konuşuyor!

Türkiye bu gelin arabasını konuşuyor!

Hakan Bilal Kutlualp taraftara gelin arabası yapması için aracını ödünç verdi!

Hakan Bilal Kutlualp taraftara gelin arabası yapması için aracını ödünç verdi!

Denis Cheryshev'in dopingli olduğu ortaya çıktı!

Denis Cheryshev'in dopingli olduğu ortaya çıktı!

Trabzonspor'u TFF'ye şikayet eden Burak Yılmaz kadro dışı kalabilir!

Trabzonspor'u TFF'ye şikayet eden Burak Yılmaz kadro dışı kalabilir!

Harry Kewell'dan Galatasaray ve Rijkaard itirafı!

Harry Kewell'dan Galatasaray ve Rijkaard itirafı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Phillip Cocu'dan Valbuena'ya özel terapi

Phillip Cocu'dan Valbuena'ya özel terapi

Alex Semih Şentürk'ün futbolu bıraktığını açıkladı

Alex Semih Şentürk'ün futbolu bıraktığını açıkladı

Aykut Kocaman: Bu sezon takım çalıştırmayacağım

Aykut Kocaman: Bu sezon takım çalıştırmayacağım

Volkan Demirel ABD'ye gitmeyi planlıyor

Volkan Demirel ABD'ye gitmeyi planlıyor

Jailson'dan Cocu'ya: İlk 11 için hazırım

Jailson'dan Cocu'ya: İlk 11 için hazırım

Fenerbahçe'de Soldodo da ipleri kopardı: Bana kulüp bul

Fenerbahçe'de Soldodo da ipleri kopardı: Bana kulüp bul

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.