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Phillip Cocu: Fenerbahçe harika bir kulüp

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 22.06.2018 13:26 | Son Güncelleme

Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Hollandalı teknik adam Phillip Cocu, "Fenerbahçe harika bir kulüp, Ali Koç ve Damien Comolli’nin bana anlattığı vizyon, fikirler çok ümit verici. Böyle önemli bir kulübün parçası olmaktan gurur duyuyorum" dedi.

Sarı-lacivertli takımın yeni teknik direktörü belli oldu. Kanarya, son olarak Hollanda ekiplerinden PSV Eindhoven'ın başında bulunan Phillip Cocu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Cocu, "Kulübün yakın gelecek için hazırladığı planlardan çok etkilendiğimi söylemeliyim. Fenerbahçe harika bir kulüp, Ali Koç ve Damien Comolli’nin bana anlattığı vizyon, fikirler çok ümit verici. Böyle önemli bir kulübün parçası olmaktan gurur duyuyorum. Oyuncularla çalışmayı ve Şükrü Saracoğlu Stadı’nda taraftarlarımızın önünde takımımıza liderlik etmeyi dört gözle bekliyorum. Bu yolculuğa başlamak için sabırsızlanıyorum” ifadelerini kullandı.

Ali Koç: "Cocu öne çıkan adayların başında geliyordu"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise Cocu ile sözleşme imzalanmasının ardından, "1 yılı aşkın bir süredir, Sportif Direktörümüz Damien Comolli kendisine verilen vizyon ve hedefler çerçevesinde araştırmalarını sürdürüyordu. Yapılan araştırma kapsamında Phillip Cocu öne çıkan adayların başında geliyordu. Teknik Direktör kriterlerimiz arasında, Phillip Cocu’da öne çıkan özellikler heyecan verici atağa dayalı bir futbol stili, birlikte çalıştığı oyuncuların performansını geliştirme özelliği, münferit oyuncuların performansından ziyade takım performansına verdiği öncelik, bugüne kadar yaptığı çalışmalar içerisinde altyapılara verdiği önem, saha içi ve saha dışındaki güçlü liderlik yapısı ve bütün bunlarla birlikte, PSV’de çalıştığı süre içerisinde 4 yılda 3 şampiyonluk elde etmesiydi. Phillip Cocu’nun hem Fenerbahçe camiasına hem de Türk Futbolu’na hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Phillip Cocu, sarı-lacivertlilerle çalışmalara, takımın sezon öncesi hazırlık kampı için toplanacağı 28 Haziran Perşembe günü Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde başlayacak.

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Fenerbahçe, Phillip Cocu ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını resmen açıkladıFenerbahçe, Phillip Cocu ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını resmen açıkladı
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Phillip CocuFenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Phillip Cocu
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Fenerbahçe Phillip Cocu Spor Toto Süper Lig

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