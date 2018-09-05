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Phillip Cocu için olay yorum: Fenerbahçe günleri sayılı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 05.09.2018 11:40 | Son Güncelleme

Fenerbahçe ile 4 maçta 3 yenilgi yaşayan Phillip Cocu için Hollanda medyası, “Fenerbahçe günleri sayılı” yorumunu yaptı.

Phillip Cocu için olay yorum: Fenerbahçe günleri sayılı

Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Phillip Cocu'ya ülkesi Hollanda'dan ağır eleştiriler geldi. Genç teknik adamın, Süper Lig'de 4 maçta 3 yenilgi alması Hollandalılar'ı da şaşırttı. Hollanda'daki gazeteler ve internet siteleri, "Cocu daha dikkatli olmak zorunda. Eğer olmazsa Fenerbahçe günleri sayılı" yorumu yaptı.

ÇOK BÜYÜK HATALAR YAPIYOR

Gazeteler, Hollandalı çalıştırıcının henüz Fenerbahçe'ye alışamadığını ve bu yüzden de zorluk çektiğini dile getirdi. Cocu'nun büyük hatalar yaptığını belirten medya, oyuncu tercihlerini de eleştirdi.

BELÇİKALILAR DA TARTIŞIYOR

Cocu'nun eski takımı PSV Eindhoven, Van Bommel yönetiminde ligde 4'te 4 yaptı. Belçika basını da Phillip Cocu'nun formsuzluğuna dikkat çekti. Bilindiği gibi Anderlecht ile F.Bahçe UEFA'da aynı grupta.

MİLLİ ARA SONRASI ÇOK KRİTİK

Belçika basınına göre, Cocu 25 Ekim'de Anderlecht ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçında Fenerbahçe'nin başında olamayacak. Hollandalı hocanın milli aradan sonraki performansı merak ediliyor.

(TAKVİM)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Phillip Cocu Spor Toto Süper Lig Hollanda

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