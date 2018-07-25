Phillip Cocu: Mutlaka takviye yapmalıyız

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki Benfica eşleşmesinden çekinmiyor.

Takımının son durumundan övgüyle bahseden Hollandalı, şunları söyledi: "Benfica ile iki zor sınava çıkacağız. Rakibine saygımız var ama korkmuyoruz. Hazırlık maçlarında takımdan istediğim verimi aldım. İyi çalıştık. Tabii futbolcuların fiziksel olarak iyi durumda olması da bizim için bir avantajdı. Feyenoord maçının her ne kadar son bölümünde hatalar yapsak da özellikle ilk 60 dakikada istediğimiz futbolu ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Uzun lig ve Avrupa maratonunda bu performans yetmez. Ama her geçen gün kendini geliştiren bir ekibe sahibim.

'Gençlerden memnunum"

Hazırlık maçlarının ardından genç oyuncularımız çok fazla konuşulmaya başlandı. Elif ve Barış'ın ortaya koyduğu performanstan çok memnunum. Biz futbolcuların yaşına bakmıyoruz. Tek baz aldığımız nokta takıma ne verdiği. Bu yüzden de her iki oyuncu takıma çok faydalı işler yaptı."

'Kaptanlar bize çok yardımcı oldu'