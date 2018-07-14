SPOR

Phillip Cocu'nun özel Volkan Demirel talebi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 14.07.2018 09:22 | Son Güncelleme

Volkan'la süresiz sözleşme yenilenmesinde büyük payı bulunan Hollandalı hocanın, "Tecrübenden, takımın sana olan sevgisinden ve performansından faydalanmak istiyorum" dediği ortaya çıktı.

Phillip Cocu'nun özel Volkan Demirel talebi

Tam 16 yıldır Fenerbahçe forması giyen ve sözleşmesini süresiz yenileyen kaptan Volkan Demirel'in devam etmesinde Phillip Cocu'nun payı öne çıktı. 47 yaşındaki Hollandalı teknik adamın, Volkan ile yola devam etmek istediği aktarıldı.

Deneyimli hocanın bu kararında sözleşme yenileme sürecinde Volkan ile yaptığı toplantılar ve takım içerisindeki etkisi önemli oldu. Ayrıca Cocu'nun yardımcısı Van der Weerden ile yaptığı takım analizlerinde performans anlamında da Volkan'ın kilit isimlerden olduğu tespit edildi.

Bunun dışında Cocu ile Volkan arasındaki görüşmeler de çok verimli geçti. Sözleşme imzalamanın ötesinde hem kariyer planları hem de takımın nasıl başarılı olabileceği konuşuldu. Volkan'ın kulüpte sembol bir isim olduğunu bilen Cocu'nun sıklıkla, "Tecrübenden, takımın sana olan sevgisinden, performansından ve kulübü iyi tanımandan faydalanmak istiyorum" sözlerini sarf ettiği vurgulandı.

Sarı-lacivertli kaptanın da benzer şekilde özellikle Şampiyonlar Ligi'ne katılım ve lig şampiyonluğunun çok önemli olduğundan bahsettiği, sorumluluk almak istediğini söylediği bildirildi. Öte yandan Volkan'ın son 3 senedir gelecek planları arasında teknik direktörlüğü de tuttuğu, bu nedenle kendisini bu konuda çok geliştirmeye çalıştığını anlattığı öğrenildi.

FİZİĞİ ÇOK İYİ!

Volkan, fizik olarak çok iyi durumda bulunuyor. Volkan'ın F.Bahçe ile ilk günde çalışmalara başlayamasa da özel antrenmanları sayesinde açığı kapattığı ifade edildi.

(MİLLİYET)

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Valbuena: Geçtiğimiz sezon çok fazla hata yaptıkValbuena: Geçtiğimiz sezon çok fazla hata yaptık
Cocu: Doğru oyuncuları getirebilmek için her gün çalışıyoruzCocu: Doğru oyuncuları getirebilmek için her gün çalışıyoruz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig volkan demirel Fenerbahçe

En Çok Okunan Haberler

Hindistan'da toplu tecavüz! Okul müdürü, 2 öğretmen ve 16 öğrenci, 15 yaşındaki kıza...

Hindistan'da toplu tecavüz! Okul müdürü, 2 öğretmen ve 16 öğrenci, 15 yaşındaki kıza...

Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik'in İntizar'la ilişkisi velayet davasında ortaya çıktı!

Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik'in İntizar'la ilişkisi velayet davasında ortaya çıktı!

Davor Suker: Cüneyt Çakır dünyanın en iyi hakemi!

Davor Suker: Cüneyt Çakır dünyanın en iyi hakemi!

Real Madrid Neymar için transfer teklifi yapmadıklarını açıkladı!

Real Madrid Neymar için transfer teklifi yapmadıklarını açıkladı!

Lozan 2 - 1 Fenerbahçe (Hazırlık maçı)

Lozan 2 - 1 Fenerbahçe (Hazırlık maçı)

Dünya Kupası'nda hem karısı hem sevgilisiyle...

Dünya Kupası'nda hem karısı hem sevgilisiyle...

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Phillip Cocu'nun özel Volkan Demirel talebi

Phillip Cocu'nun özel Volkan Demirel talebi

Valbuena: Geçtiğimiz sezon çok fazla hata yaptık

Valbuena: Geçtiğimiz sezon çok fazla hata yaptık

Cocu: Doğru oyuncuları getirebilmek için her gün çalışıyoruz

Cocu: Doğru oyuncuları getirebilmek için her gün çalışıyoruz

Lozan 2 - 1 Fenerbahçe (Hazırlık maçı)

Lozan 2 - 1 Fenerbahçe (Hazırlık maçı)

Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe için İstanbul'a geldi!

Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe için İstanbul'a geldi!

Isla ve Salih, Cocu ile hayat bulacak

Isla ve Salih, Cocu ile hayat bulacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.