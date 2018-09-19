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Phillip Cocu'nun yeni sistemi 4-2-3-1

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 19.09.2018 09:18 | Son Güncelleme

Atiker Konyaspor galibiyetiyle nefes alan Fenerbahçe'nin Hollandalı teknik direktörü Phillip Cocu değişim peşinde. Geldiği gün 4-3-3 sistemiyle oynayacağını ifade eden Cocu, Spor Toto Süper Ligi'ni tanıdıkça fikrini değiştirdi. Hollandalı artık 4-2-3-1 ile yola devam edecek.

Phillip Cocu'nun yeni sistemi 4-2-3-1

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Türkiye'ye geldiğinden bu yana yaptığı araştırmaların ardından doğru sistemi buldu.

Türkiye'ye geldiğinde 4-3-3 sistemi oynatmak isteyen Cocu, özellikle sert deplasman maçlarında bu sistemin uygulanamayacağına karar verdi. Hollandalı teknik adam, Konyaspor maçındaki 4-2- 3-1 dizilişinin getirdiği verimden memnun kaldı.

KRİTİK İSİM MEHMET TOPAL

Hollandalı çalıştırıcının, Beşiktaş derbisinde de yola aynı sistemle devam edeceği öğrenildi. Cocu'nun özellikle Mehmet Topal'ın bu sistemde çok kritik bir isim olduğunu düşündüğü, bu oyuncuyu vazgeçilmez olarak gördüğü bildirildi. Cocu, sağlıklı olduğu sürece Topal'ı kesmeyecek.

DEFANSİF İŞLER TOPAL-JAİLSON

Yeni sistemde Mehmet Topal'ın en büyük yardımcısı Jailson olacak. Bu iki oyuncu öncelikli olarak takımdaki defansif işleri halledecek. Jailson aynı zamanda top taşıyıp Benzia'ya destek atacak. Beşiktaş derbisinde Eljif ve Ayew'in kanatlarda ortada ise Slimani ile Benzia ikilisinin yer alacağı kaydedildi.

"BU SİSTEME DEVAM ETMELİYİZ"

Phillip Cocu, bu değişikliklerin ardından ilk kez deplasmanda kazanırken, verim aldığı sistemde ısrar ederek yola devam edecek. Hollandalı çalıştırıcı "Kadroyu en iyi şekilde kullanmak adına bu sistem uygun" dedi. (SABAH)

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