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Phillip Cocu: Savunma oyuncusu alacağız

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 18.08.2018 08:53 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, FFP'nin yönetimi zorladığını kabul etti, "Yaptığımız transferler zaman alıyor. 31 Ağustos'tan önce bir savuma oyuncusunu kadromuza katacağımızı umuyorum. Tabii bu aynı zamanda bir sabır meselesi" dedi.

Phillip Cocu: Savunma oyuncusu alacağız

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, sarı-lacivertli ekibin son durumu ve geleceğe yönelik beklentileri üzerine açıklamalarda bulundu.

Şampiyonlar Ligi'ne veda etmelerinin üzücü olduğunu söyleyen Cocu, "Maçlardan önce turu geçmek için elimizden geleni yapmamız gerektiğini söylemiştim. Öyle de yaptık zaten. Benfica iki maçta bizden daha güçlüydü. Neyse ki direkt olarak Avrupa Ligi gruplarına kaldık. Bu da en azından Noel zamanına kadar Avrupa kulvarında olacağımız anlamına geliyor" dedi.

'Biliyordum'

Kulübün finansal durumunun sportif etkileri üzerine konuşan deneyimli teknik adam, "FFP açısından kulübün sorumlulukları var. Dolayısıyla sezon boyunca buna göre hareket etmemiz gerektiğinin farkındayız. Bu yüzden transferdeki olanaklarımız bir hayli kısıtlı. Ben göreve gelirken de bunları biliyordum. Yaratıcı olmamız gerektiğini, bilinçli tercihlerde bulunmamızın zorunlu olduğunun farkındaydım. Bu yüzden yaptığımız transferler biraz zaman alıyor, kulüp daha çok kiralık alınabilecek isimlere yöneliyor" diye konuştu.

Hollandalı çalıştırıcı bir transfer daha yapacaklarını belirterek konuşmasını şöyle noktaladı: "Kaybettiğimiz topları daha çabuk geri kazanmak adına çalışmalar yapıyoruz. Alışkın olunan seviyenin üzerinde baskılı oynamaya alışmaya çalışıyoruz. Oynadığımız oyun bende pozitif bir etki bırakıyor. 31 Ağustos'tan önce futbolumuza uyan bir savunma oyuncusunu kadromuza katacağımızı umuyorum. Tabii bu aynı zamanda bir sabır meselesi." (MİLLİYET)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Phillip Cocu Spor Toto Süper Lig

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