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Phillip Cocu: Transfer gerekiyor ama kriterler belli

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 10.08.2018 07:44 | Son Güncelleme

Sezonu Bursaspor maçıyla açacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu, "Lige galibiyetle başlayalım devamı gelecek" dedi.

Phillip Cocu: Transfer gerekiyor ama kriterler belli

Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu, Bursaspor ile oynayacakları maç öncesinde takımın durumunu değerlendirdi.

Hollandalı teknik adam, "Sezon başı oynanan maçlar zordur. Kadromuzda eksikler var ve istediğimiz futbolu oynamak için de zaman lazım. Ancak bunlar bir bahane değil.

Taraftarımızın stadı tamamen dolduracağını duydum. Bu güç takıma yansıyacaktır ve tüm sezon bu güçle maç oynamak istiyoruz. Çünkü geçen yıllarda bu konuda sıkıntılar çekilmiş. Herkes futbolumuzdan çok transferi merak ediyor ve soruyor. Biz ise elimizdeki mevcut kadromuzla neleri daha iyi yapabiliriz düşünüyoruz. Lig maçları sert geçecek. Hem bu sertliğe karşı koymamız, hem de bize kapanan takımlara karşı alternatif oyun planları üretiyoruz. Transfer tabii ki gerekiyor ama mali kriterler de belli" şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
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