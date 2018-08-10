Phillip Cocu: Transfer gerekiyor ama kriterler belli

Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu, Bursaspor ile oynayacakları maç öncesinde takımın durumunu değerlendirdi.
Hollandalı teknik adam, "Sezon başı oynanan maçlar zordur. Kadromuzda eksikler var ve istediğimiz futbolu oynamak için de zaman lazım. Ancak bunlar bir bahane değil.
Taraftarımızın stadı tamamen dolduracağını duydum. Bu güç takıma yansıyacaktır ve tüm sezon bu güçle maç oynamak istiyoruz. Çünkü geçen yıllarda bu konuda sıkıntılar çekilmiş. Herkes futbolumuzdan çok transferi merak ediyor ve soruyor. Biz ise elimizdeki mevcut kadromuzla neleri daha iyi yapabiliriz düşünüyoruz. Lig maçları sert geçecek. Hem bu sertliğe karşı koymamız, hem de bize kapanan takımlara karşı alternatif oyun planları üretiyoruz. Transfer tabii ki gerekiyor ama mali kriterler de belli" şeklinde konuştu.
Vodafone Park'ın zemininin bozukluğu, LASK Linz maçı öncesi dikkat çekti!
UEFA Avrupa Ligi | Beşiktaş 1 - 0 LASK Linz (Maç özeti)
Trabzonspor Ramil Sheidaev ve Yüksel Şişman'ın sözleşmelerini feshettiklerini açıkladı!
Fenerbahçe'nin Islam Slimani'yi kiralamaya çok yakın olduğu iddia edildi
Galatasaray'dan 3 transfer birden
G.Saray'ın eski yıldızı papaz oldu
Yusuf Yazıcı'ya 12 milyon Euro
Süper Lig'i karıştıracak açıklama!
Spor spikeri Ercan Taner beIN SPORTS'a transfer oldu
Samuel Eto'o Adana Demirpor'u reddetti
Juventus sadece Cristiano Ronaldo ile forma satış rekoru kırdı
Okuyucu Yorumları 0 yorum