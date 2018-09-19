Phillip Cocu: Yeniden Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyoruz

UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu ve Mehmet Topal basın toplantısı düzenledi. Phillip Cocu, zor bir takıma karşı oynayacaklarını belirtirken Beşiktaş maçını düşünmediklerini söyledi. Phillip Cocu, basın toplantısında şu sözleri kullandı; ''YENİ BİR MAÇA ÇIKMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM'' Genç bir takım ama tecrübeli oyuncuları da var. Teknik kapasitesi olan bir yaratıcı bir takım. Son oynadığımız maçtan galibiyet aldıktan sonra yeni bir maça çıkmak için sabırsızlanıyorum. Zor olacak tabii. Kendi aramızda konuşurken de zor bir takımla oynayacağımızı söylüyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapıp kazanmak istiyoruz. ''BEŞİKTAŞ MAÇINI DÜŞÜNMÜYORUZ'' Yarın bir ilk 11 sahada olacak ama bunun hakkında konuşmak istemiyorum. Önce 11'i oyuncular bilecek. Pazartesi günü oynayacağımız Beşiktaş maçını düşünmek istemiyoruz. O maçı düşünürsek yarın iyi bir skor alamayabiliriz. Bir sonraki maçı düşünürsek negatif etkisi olur. Önce konsantrasyonumuz bu maçta olacak. Bu maç biter bitmez Beşiktaş maçına hazırlanmaya başlayacağız.

''TEKRAR ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ İSTİYORUZ'' Ligin çok önemi var bizim için. 3 maç üst üste kaybettik. Galibiyetler almak için gelişime ihtiyacımız var. Avrupa'da önemli. Alacağımız tecrübe bizim için çok önemli. Fenerbahçe'yi Avrupa'ya göstermek istiyoruz. Orada da çok büyük hedeflerimiz var. Ama bizim önceliğimiz tekrar Şampiyonlar Ligi'nde olabilmek. Orada olmak için de ligi kazanmamız gerekiyor. Biz her maçı kazanmak istiyoruz. Zaten Fenerbahçe gibi bir takımdaysanız hedefiniz bu olmalı. ''MAÇIN FAVORİSİ YOK'' Maçın büyük bir favorisi olduğunu düşünmüyorum. İki takım da kazanmak için sahaya çıkıyor. İkisi de kazanmak için oynayacak. Biz deplasmanda olan takımız. Bizim için daha zor. Kendi liginde dominant bir takıma karşı oynayacağız. ''BARIŞ ÖZEL BİR OYUNCU'' Barış Alıcı özel bir oyuncu, kaliteli bir oyuncu. Topsuz oyun içindeki hareketliliğiyle, 3. bölgedeki karar yeteneğiyle bizim kullanabileceğimiz bir oyuncu. Her genç oyuncu için normal bir durumu yaşadı, durağan bir sürece girdi. Ona güveniyorum.