Phoenix Suns, son saniye basketiyle kazandı

NBA play-off turuna tek maçla devam edildi. Suns'ın Clippers'ı ağırladığı Batı Konferansı final serisi 2. karşılaşmasının son dakikaları büyük heyecana sahne oldu.

Son 0.9 saniyeye 103-102 geride giren Suns'ta Jae Crowder, rakip sahanın son çizgisinden oyuna sokmak üzere topu aldı. Crowder'ın attığı "alley-oop" pasını smaçla tamamlayan Deandre Ayton, Suns'ın sahadan galip ayrılmasını sağladı.

Suns'ta 29 sayı, 9 asistle oynayan Cameron Payne, kariyerinin en yüksek skoruna ulaştı. Maçın kahramanı Ayton 24 sayı, 14 ribauntla "double double"a imza attı. Devin Booker ise 20 sayı, 5 asist üretti.

Serinin 3 ve 4. maçlarına ev sahipliği yapacak Clippers'ta Paul George 26 sayı, 6 ribaunt, 6 asist ve Reggie Jackson 19 sayı, 5 ribauntla mücadele etti.

KAYNAK: AA

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