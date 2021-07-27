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Photoshop yapıp dalga konusu olan Seren Serengil: Seda Gülben'e yüz basar

27.07.2021 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Photoshop'tan vazgeçemeyen Seren Serengil, Seda Sayan'ın fotoğrafını görünce yıldızının bir türlü barışmadığı Gülben Ergen'i photoshopla suçladı. Serengil'in yorumu sosyal medyada dalga konusu oldu.

Photoshop yapıp dalga konusu olan Seren Serengil: Seda Gülben'e yüz basar

Uzun süredir 'Dumping sendromu' ile mücadele eden Seren Serengil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemde. Serengil'in fotoğraflarına uyguladığı photoshop takipçilerinin dikkatinden kaçmıyor.

Her daim photoshop iddiasını yalanlayan Serengil sevmediği insanları ise photoshopla suçluyor. Son olarak fotoğraflarında yaptığı filtre ile sık sık gündeme gelen Seda Sayan'ın doğal halinin paylaşılması üzerine Seren Serengil devreye girdi.

Seren Serengil yine tartışma yarattı! &quot;Şaka mı yapıyorsun?&quot;Seren Serengil yine tartışma yarattı! "Şaka mı yapıyorsun?"

Serengil bu pozlara yaptığı yorumda Gülben Ergen'i photoshopla suçladı.

İşte Seren Serengil'in "Seda Gülben'e yüz basar" dediği o yorum:

Ekran Alıntısı

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Anahtar Kelimeler:
Gülben Ergen Seda Sayan Seren Serengil
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