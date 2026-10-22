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PHP açığı, Japonya Başbakanı'na paylaşım yaptırdı! Uyarıp çağrıda bulundu

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak PHP programlama dilindeki güvenlik açığına ilişkin uyarı yaptı. Takaiçi, bu dili kullanan internet sitelerine açığın giderilmesi için gerekli güncellemeleri yapmaları çağrısında bulundu.

PHP açığı, Japonya Başbakanı'na paylaşım yaptırdı! Uyarıp çağrıda bulundu
Enes Çırtlık

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, PHP programlama dilini kullanan internet sitelerini güvenlik açığı konusunda uyardı. Takaiçi, söz konusu açığın giderilmesi amacıyla internet sitelerinin gerekli güncellemeleri yapmasını istedi.

PHP KULLANAN İNTERNET SİTELERİNE UYARI

Başbakan Takaiçi Sanae'nin uyarısının odağında, PHP programlama dilini kullanan internet siteleri yer aldı. Takaiçi, bu sitelerin güvenlik açığını gidermeye yönelik güncellemeleri yapması gerektiğini belirtti.

PHP açığı, Japonya Başbakanı na paylaşım yaptırdı! Uyarıp çağrıda bulundu 1

GÜNCELLEMELERİN YAPILMASI İSTENDİ

Takaiçi, güvenlik açığının düzeltilmesi için PHP kullanan internet sitelerine güncelleme çağrısında bulundu. Başbakan, söz konusu açığın giderilmesine yönelik gerekli güncellemelerin uygulanmasını istedi.

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Anahtar Kelimeler:
Japonya Güvenlik açığı PHP Takaiçi Sanae
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