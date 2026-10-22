PHP açığı, Japonya Başbakanı'na paylaşım yaptırdı! Uyarıp çağrıda bulundu

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, PHP programlama dilini kullanan internet sitelerini güvenlik açığı konusunda uyardı. Takaiçi, söz konusu açığın giderilmesi amacıyla internet sitelerinin gerekli güncellemeleri yapmasını istedi.
皆様に、今夜に対応して頂きたい大至急のお願いです。 多くのウェブサイトで使用されているPHPに関し、PHPのセキュリティチームが、重大な２件の脆弱性に関する注意喚起を行っています。 公開しているウェブサイトでPHPを使用しているか確認し、今夜、10月21日午後11時（日本時間）に公開される修正パッチについて、可及的速やかに適用できるよう準備をお願いします。 修正パッチを速やかに適用することが困難な場合は、例えばウェブサイト等を一時的に停止させることも、リスクを低減させるための有効策の一つと考えられます。 国家サイバー統括室のXアカウントでも関係する情報を発信していますので、そちらも参考にして下さい。 国家サイバー統括室(注意・警戒情報)（@cyber_forecast） / X— 高市早苗 (@takaichi_sanae) October 21, 2026
Başbakan Takaiçi Sanae'nin uyarısının odağında, PHP programlama dilini kullanan internet siteleri yer aldı. Takaiçi, bu sitelerin güvenlik açığını gidermeye yönelik güncellemeleri yapması gerektiğini belirtti.
Takaiçi, güvenlik açığının düzeltilmesi için PHP kullanan internet sitelerine güncelleme çağrısında bulundu. Başbakan, söz konusu açığın giderilmesine yönelik gerekli güncellemelerin uygulanmasını istedi.
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