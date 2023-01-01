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Pi'nin Yaşamı (Life Of Pie) filminin konusu nedir, kimler oynuyor? Pi'nin Yaşamı 11 dalda Oscar adayıydı!

01.01.2023 19:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pi'nin Yaşamı filmi bu akşam Kanal D'de yayınlanacak. Yerli dizilerin yılbaşı arasına girmesiyle çeşitli tarzlarda filmler ekranlarda olacak. Pi'nin Yaşamı ( Life of Pie) filmi ile ilgili araştırmalar akşam saatlerine doğru hızlandı. Kullanıcılar filmi merak ediyor. Peki Pi'nin Yaşamı filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte film ile ilgili detaylar...

Pi'nin Yaşamı (Life Of Pie) filminin konusu nedir, kimler oynuyor? Pi'nin Yaşamı 11 dalda Oscar adayıydı!

Pi'nin Yaşamı filmini izlemek için seyirciler yayın saatini beklemeye başladı. Kanal D'de yayınlanacak olan film 85. Oscar Ödülleri'nde 11 dalda aday gösterilmişti. Yayınlandığı dönemde izlenme rekorları kıran Pi'nin Yaşamı filminin orijinal adı Life of Pie'dır. Peki Pi'nin Yaşamı filmi saat kaçta yayınlanacak, filmde hangi oyuncular oynuyor? İşte ödüllü film ile ilgili bilgiler...

Pİ'NİN YAŞAMI KONUSU

Pi'nin Yaşamı (Life of Pie) filmi bu akşam televizyon ekranlarında olacak. Filmi henüz izlememiş olanlar Pi'nin Yaşamı konusunu oldukça merak ediyor.

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Ülkelerinden ayrılan ve beraberlerinde hayvanat bahçesindeki hayvanlarını da götüren Pi ve ailesi gemi yolculuğu yaparken fırtınaya yakalanırlar ve bindikleri gemi batar. Sandalda hayatta kalanlar ise bir sırtlan, bir zebra, bir orangutan, Richard Parker adında üç yüz kiloluk bir Bengal kaplanı ve Pi adlı 16 yaşında Hint bir çocuktur. Pi, kurtuluş yok gibi görünen bu okyanusta zayıf bir sandalda yanındaki hayvanlarla birlikte hayatta kalma savaşı verir. Keskin zekası ve zooloji bilgisiyle besin zincirine kurban gitmez. Pi bir filikanın içinde denizde 227 gün hayatta kalma mücadelesi verir. Bu mücadelenin anlatıldığı film yayınlandığı dönemde 11 dalda Oscar adayı gösterilmişti.

Pİ'NİN YAŞAMI SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Pi'nin Yaşamı filmi bu akşam Kanal D ekranlarında olacak. Film saat 20.00'de başlayacak. Daha sonrasında 22.30'da tekrarı yine Kanal D'de yayınlanacak.

ÖDÜLLER VE OYUNCU KADROSU

Pi'nin Yaşamı, 2012 ABD macera-drama filmidir. 2001 yılında Yann Martel'in yazdığı aynı isimli romandan uyarlamadır. Filmin yönetmenliğini Ang Lee ve uyarlama senaryosunu David Magee yapmıştır. 11 dalda Oscar adayı gösterilen film Pi'nin Yaşamı (Life of Pi) geceden 4 ödül alarak ayrıldı. Görsel efektleriyle adından sıkça söz ettiren film, 'En İyi Yönetmen', 'En İyi Görüntü Yönetimi', 'En İyi Görüntü Efekti' ve 'En İyi Orjinal Müzik' dallarında ödül kazandı.

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Filmin oyuncu kadrosu ise şu şekilde:

Suraj Sharma - Piscine Molitor "Pi" Patel
Irrfan Khan - Pi, yeyişkin hali
Ayush Tandon - Pi, yaş 11/12
Gautam Belur - Pi, yaş 5
Tabu rolü Gita Patel- Pi'nin annesi
Adil Hussain rolü Santosh Patel - Pi'nin babası
Gérard Depardieu - Aşçı
Po-Chieh Wang - Tayvanlı denizci
Rafe Spall - Yazar
Shravanthi Sainath - Anandi, Pi'nin gençlik aşkı
Andrea Di Stefano - Rahip
Vibish Sivakumar - Ravi Patel, Pi'nin büyük abisi, yaş 18/19
Mohamed Abbas Khaleeli - Ravi, yaş 15
Ayan Khan - Ravi, yaş 8


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