Picasso imzalı 'Çıplak ve katil' tablosu Diyarbakır'da bulundu

3 kişinin alıcı aradığı iddiası üzerine harekete geçen ekipler, arama kararı doğrultusunda söz konusu adrese operasyon düzenledi. Belirlenen adrese yapılan aramalar sonucunda üzerinde 'The naked & killer' yani 'Çıplak ve katil' yazılı bir tablo ele geçirildi.

Picasso’nun tablosunu satmak isterken yakalandılar

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ve Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı araştırmada Yenişehir ilçesinde ikamet eden 3 şahsın tarihi bir tabloyu satmak için alıcı aradığı bilgisine ulaşıldığı kaydedildi.

Açıklamada, “Bu kapsamda Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı doğrultusunda 7 Mart 2019 Perşembe günü Diyarbakır ili Yenişehir ilçesinde icra edilen operasyonda bahse konu şüpheli şahıslar, tarihi tabloyu satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalanmıştır.

Şahısların üzerlerinde ve iş yerlerinde yapılan adli aramada papirüs kağıdının üzerine resmedilmiş çıplak kadın ve erkek figürleri bulunan tablonun arkasında İngilizce olarak ‘çıplak katil, bu şaheser Picasso eseri olup bizim tarafımızdan gösterime sunulmuştur’ yazısı ve Irak Ulusal Müzesi’nin mührü bulunan, ön kısmında Picasso’ya ait olduğu değerlendirilen imzanın bulunduğu 78 çarpı 51 ebadında bir adet tablo ele geçirilmiştir.

Jandarmanın operasyonuyla ele geçirilen tablo, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı uyarınca muhafaza altına alınmış, olayla iltisaklı 5 şüpheli gözaltına alınmıştır.