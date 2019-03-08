Mynet Trend

Picasso imzalı 'Çıplak ve katil' tablosu Diyarbakır'da bulundu

Betül Kurucu Betül Kurucu
YAŞAM  | 08.03.2019 10:59 | Son Güncelleme

Diyarbakır'daki Yenişehir ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ve Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla Pablo Picasso'nun imzasını taşıyan ve üzerinde ırak Ulusal Müzesi mührü bulunan tablo ele geçirildi.

3 kişinin alıcı aradığı iddiası üzerine harekete geçen ekipler, arama kararı doğrultusunda söz konusu adrese operasyon düzenledi. Belirlenen adrese yapılan aramalar sonucunda üzerinde 'The naked & killer' yani 'Çıplak ve katil' yazılı bir tablo ele geçirildi.

Picasso’nun tablosunu satmak isterken yakalandılar

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ve Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı araştırmada Yenişehir ilçesinde ikamet eden 3 şahsın tarihi bir tabloyu satmak için alıcı aradığı bilgisine ulaşıldığı kaydedildi.
Açıklamada, “Bu kapsamda Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı doğrultusunda 7 Mart 2019 Perşembe günü Diyarbakır ili Yenişehir ilçesinde icra edilen operasyonda bahse konu şüpheli şahıslar, tarihi tabloyu satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalanmıştır.
Şahısların üzerlerinde ve iş yerlerinde yapılan adli aramada papirüs kağıdının üzerine resmedilmiş çıplak kadın ve erkek figürleri bulunan tablonun arkasında İngilizce olarak ‘çıplak katil, bu şaheser Picasso eseri olup bizim tarafımızdan gösterime sunulmuştur’ yazısı ve Irak Ulusal Müzesi’nin mührü bulunan, ön kısmında Picasso’ya ait olduğu değerlendirilen imzanın bulunduğu 78 çarpı 51 ebadında bir adet tablo ele geçirilmiştir.
Jandarmanın operasyonuyla ele geçirilen tablo, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı uyarınca muhafaza altına alınmış, olayla iltisaklı 5 şüpheli gözaltına alınmıştır.
Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir” denildi. (İHA)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Pablo Picasso tarihi eser kaçakçıları polis Jandarma

En Çok Okunan Trend Haberler

Milyarder iş adamı penis büyütme ameliyatında hayatını kaybetti

Milyarder iş adamı penis büyütme ameliyatında hayatını kaybetti

Damat düğünde pastayla şaka yapan gelini tokatladı!

Damat düğünde pastayla şaka yapan gelini tokatladı!

Külliye'ye ünlü akını

Külliye'ye ünlü akını

ABD 2,5 yıldır gizlice çalışıyordu! Ortaya çıktı

ABD 2,5 yıldır gizlice çalışıyordu! Ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Tepeyi kepçeyle ikiye böldüler! Çıkanlar inanılmaz

Tepeyi kepçeyle ikiye böldüler! Çıkanlar inanılmaz

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Taksim'de 'pes' dedirten görüntü! Böyle yakalandı

Taksim'de 'pes' dedirten görüntü! Böyle yakalandı

Kadın izleyicinin canlı yayında yaptığı enişte itirafı ağızları açık bıraktı!

Kadın izleyicinin canlı yayında yaptığı enişte itirafı ağızları açık bıraktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Buluşlarıyla dünyayı değiştiren kadınlar

Buluşlarıyla dünyayı değiştiren kadınlar

Çamlıca Cami Regaib Kandil’inde havadan görüntülendi

İstanbul'un her yerinden görülüyor! Hayran bıraktı

Türk DJ Ümmet Özcan'dan Çin'de İzmir Marşı!

Türk DJ, Çinliler'i İzmir Marşı ile coşturdu!

Türkiye'nin konuştuğu katilden kan donduran ifade

Türkiye'nin konuştuğu katilden kan donduran ifade!

Sitemli sözler: Kalbinizi kıran, canınızı yakan kişi veya sevgiliye kısa, ağır sitemli sözler

Kalbinizi kıranlar için sitemli sözler

Müge Anlı'da kan donduran cinayet! Oğlu her şeyi itiraf etti

Müge Anlı'da kan donduran cinayet! Oğlu her şeyi itiraf etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.