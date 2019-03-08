Picasso imzalı 'Çıplak ve katil' tablosu Diyarbakır'da bulundu

3 kişinin alıcı aradığı iddiası üzerine harekete geçen ekipler, arama kararı doğrultusunda söz konusu adrese operasyon düzenledi. Belirlenen adrese yapılan aramalar sonucunda üzerinde 'The naked & killer' yani 'Çıplak ve katil' yazılı bir tablo ele geçirildi.
Külliye'ye ünlü akını
Ferhat ile Şirin’in bugüne dek muhtemelen duymadığınız öyküsü
Tarihin en büyük ikramiyesini kazandı ama...
Halk içinde dışlanıyorum, benimle alay ediyorlar
İstanbul'un yanı başında saklı bir cennet
Süpermarketlerin en tuhaf müşterileri
Bu 'yaratıcılık' karşısında şok olmamak mümkün değil
Evde fitness yaparken korkunç olay!
Anlamak güç! Pes dedirten ev ilanları...
Korku dolu anlar! Vatandaşlar deprem oluyor sandı
Hande Erçel zor günlerin ardından ilk defa konuştu
Bu fotoğraflardan sonra hiçbir şey size inandırıcı gelmeyecek
Bu ülkede hesap ödemiyorsunuz!
Okuyucu Yorumları 0 yorum