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Pideli ayak paça yemeği 4 asırdır lezzet dağıtıyor! Pideli ayak paça nasıl yapılır?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 16.10.2019 14:19 | Son Güncelleme

Osmanlı'dan bugüne gelen 4 asırlık geçmişe sahip Kırkağaç'a özgü pideli ayak paça yemeği, parmak ısırtıyor. Damakta bıraktığı leziz tadıyla pideyi ayak paça yemeği, çevre il ve ilçelerden birçok kişinin Kırkağaç'a gelmesini de sağlıyor. Yöreye özgü pide, paça ve paça eti suyundan yapılan ve porsiyonu 10 lira olan lezzet, ilk kez tadanları müdavimi yapıyor. İşte işin ustasından pideli ayak paça yemeği yapılışı.

Kırkağaç'ta 25 senedir lokanta işleten evli ve 3 çocuk babası aşçı Emin Karaaslan, pideli ayak paça çorbasının yapımında dikkat edilmesi gerekenleri şöyle anlattı:

PİDELİ AYAK PAÇA YEMEĞİ NASIL YAPILIR?

Pideli ayak paça yemeği tarifi

"Yöreye özgü yemeğimizin yapımı ilk olarak pideden başlar. Pidemiz yöreye özgüdür. Çakal pide olarak bilinir. Pideleri önce ince ince ufak kareler şeklinde kesersiniz. Tabağa yerleştirirsiniz. Sonra kuzunun kelle ve paça etini suyun içerisinde 5 saat boyunca bekletirsiniz. Ardından 2 saat boyunca kaynatırsınız. Bu kaynayan suyu etinden ayırırsınız. Elde edilen o suyu, pidenin üstüne dökersiniz. İşte tam da püf noktası burada başlıyor. Suyunu ne çok ne de az koyacaksınız. Çok koyarsanız pideler çok ıslanacak, az koyarsanız pideler kuru kalacak. Tam kıvamını tutturmanız gerekiyor. Daha sonra paçanın etini ıslanan pidelerin üzerine serpiştiriyorsunuz. Sonra kırmızıbiber, isteğe göre sirke, sarımsak ya da limon. En son olarak bolca tereyağı koyuyorsunuz. Şimdi yemeğimiz servise hazır."

Karaaslan, bu yemeğin sağlığa da oldukça faydalı olduğunu vurgulayarak, "Zengin vitamin ve mineral içeriği nedeniyle doğal antibiyotik. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kış aylarında soğuk algınlığı ve gripten korur" dedi.

MÜŞTERİLERDEN TAM NOT
Müşterilerden Ahmet Nalçakan, "Bu lezzeti uzun yıllardır yiyoruz. Burada yaşayanlar, bu yemeğin ne olduğunu bilir. Tadı güzel. Her zaman yenilir" dedi.

Bir diğer müşteri Nazif Çakır ise, "Hemen hemen her gün, iş çıkışı gelirim. Pideli paça yerim. Lezzetli ve çok şahane bir yöresel yemeğimizdir. Ben genelde limonlu ve sarımsaklı yerim. Herkese tavsiye ederim" diye konuştu.

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