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Pierre van Hooijdonk'tan 'Yeniden Fenerbahçe' mesajı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 08.08.2018 15:59 | Son Güncelleme

Pierre van Hooijdonk, Fenerbahçe'nin sosyal medya hesaplarından mesaj gönderdi.

Pierre van Hooijdonk'tan 'Yeniden Fenerbahçe' mesajı

Fenerbahçe'nin Hollandalı eski futbolcusu Pierre van Hooijdonk, sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından mesaj gönderdi.

Hooijdonk, Fenerbahçe Kulübünün resmi sosyal medya hesaplarında yayımlanan videosunda, şu ifadeleri kullandı:

"Herkese merhaba, Hollanda'dan size mesajım var. Öncelikle seçimi kazanarak Fenerbahçe'nin yeni başkanı olan Ali Koç'u tebrik ederim. Onun bu muhteşem kulübe yeniden başarılar kazandıracağına hiç şüphem yok. Fenerbahçe taraftarını çok özledim. Ama şunu bilmelisiniz ki Fenerbahçe her zaman kalbimde yer alacak. Bu yeni kampanyada, takıma, teknik ekibe ve elbette taraftara başarılar dilerim. Büyük Fenerbahçe Kulübünün tarihindeki bu yeni döneme taze bir başlangıç yapalım."

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Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe pierre van hooijdonk

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