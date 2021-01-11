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Piers Morgan 'utanç verici' dedi! Love Island yıldızından cevap gecikmedi: 'İğrençsin'

11.01.2021 12:14 | Son Güncelleme:
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Piers Morgan 'utanç verici' dedi! Love Island yıldızından cevap gecikmedi: 'İğrençsin'

İngiltere’nin ünlü televizyoncusu Piers Morgan, Cosmopolitan dergisinin kapağına taşıdığı büyük beden modelin olduğu fotoğrafa 'utanç verici bir sorumsuzluk' dedi. Piers Morgan’ın sözlerine Love Island yıldızı Malin Andersson 'İğrençsin' diyerek yanıt verdi.

Good Morning Britain programının sunucusu Piers Morgan, Cosmopolitan’ın vücut olumlama akımını ön plana çıkaran kapağını Twitter hesabından alıntılayarak ‘utanç verici bir sorumsuzluluk’ olduğunu yazdı.

Piers Morgan’ın bu sözleri Love Island yıldızlarından Malin Andersson’dan sert bir yanıt geldi. Malin Andersson, Piers Morgan’ın tweetini alıntılayarak 'İğrençsin' dedi.

Piers, "Obezitenin, birçok kişinin ciddi covid hastalığına yakalanmasında önemli bir faktör olduğu göz önüne alındığında, bu Cosmopolitan’ın bu kapağı utanç verici bir şekilde sorumsuz." dedi.

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Piers Morgan, kendisine 'İğrençsin' diyen Malin Andersson’un tweetine de yanıt verdi. Deneyimli televizyoncu, "Aslında, 'iğrenç olan', obez insanları diğer tüm ağırlık gruplarından daha fazla hedefleyen bir virüsün yer aldığı bir salgının zirvesinde obeziteyi büyüleyen çok satan bir dergi." dedi.

Twitter üzerinden gerçekleşen atışmada çoğunluk hatta Malin Andersson’un hayranları bile televizyoncu Piers Morgan’ın sözlerine hak veren paylaşımlar yaptı. Bu paylaşımların altına gelen yorumlardan birinde "obez olmak sağlıklı değil. Morgan'a tahammül edemiyorum, ama bu durumda haklı" yazıyordu.

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