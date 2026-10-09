Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Piller daha uzun dayansın diye buzdolabına koyuyorsanız dikkat!

Pillerin buzdolabında saklandığında daha uzun süre dayandığı düşüncesi yıllardır pek çok kişi tarafından uygulanıyor. Uzmanlar ve üreticiler, modern pillerin buzdolabında saklanmasını önermiyor.

Piller daha uzun dayansın diye buzdolabına koyuyorsanız dikkat!
Nilgün Arabacı

Kullanılmayan AA ve AAA pillerini daha uzun süre dayanmaları için buzdolabına koyanlar, farkında olmadan yanlış bir alışkanlığı sürdürüyor olabilir. Geçmişte bazı pil türleri için geçerli olan bu yöntem, günümüzde yaygın kullanılan alkalin piller açısından aynı faydayı sağlamıyor. Üstelik aşırı soğuk ve uygun olmayan saklama koşulları pil performansını olumsuz etkileyebiliyor.

Pilleri buzdolabında saklama alışkanlığının temelinde, geçmişte taşınabilir cihazlarda yaygın olarak kullanılan çinko-karbon piller bulunuyor. 1800'lü yılların sonlarında geliştirilen bu piller, yaklaşık 50 yıl boyunca pek çok taşınabilir cihazın enerji kaynağı oldu.

Çinko-karbon piller, yaklaşık 5-10 derece arasındaki sıcaklıklarda saklandığında daha uzun süre kapasitesini koruyabiliyordu. Kaynağa göre bu piller dört yıl boyunca söz konusu sıcaklık aralığında tutulduğunda kapasitelerinin yüzde 80'ini koruyabilirken, 21 derecede saklanan pillerde bu oran yüzde 65'e düşebiliyordu.

Bu fark nedeniyle kullanılmayan pilleri buzdolabında saklamak yaygın bir alışkanlığa dönüştü. Ancak daha sonra geliştirilen pil teknolojileri, bu yöntemin her pil türü için geçerli olmadığını ortaya koydu.

ALKALİN PİLLER SOĞUKTAN FAYDA GÖRÜYOR MU?

1950'li yıllarda geliştirilen alkalin piller, günümüzde evlerde en sık kullanılan pil türleri arasında yer alıyor. Bu pillerin soğutulması veya dondurulması, kendi kendine deşarj oranında belirgin bir iyileşme sağlamıyor.

1990 sonrasında üretilen bazı alkalin piller daha serin ortamlarda saklandığında sınırlı fayda görebilse de üreticiler, buzdolabı sıcaklığında saklamayı artık önermiyor. Bu nedenle eski pil türleri için geçerli olan uygulamanın modern pillere de aynı şekilde uyarlanması doğru bulunmuyor.

ÜNLÜ PİL MARKALARI NE ÖNERİYOR?

Pil üreticileri, pillerin buzdolabında veya dondurucuda tutulması yerine uygun oda sıcaklığında ve kuru bir ortamda saklanmasını tavsiye ediyor.

Bir pil markası, internet sitesindeki sıkça sorulan sorular bölümünde pillerin oda sıcaklığında, kuru bir ortamda saklanmasını öneriyor. Şirket, aşırı sıcak veya soğuk koşulların pil performansını düşürebileceğini belirterek buzdolabında saklamanın gerekli olmadığını ve önerilmediğini ifade ediyor.

Diğer bir pil markası ise pil saklama rehberinde aşırı sıcak ortamlardan kaçınılması gerektiğine dikkat çekiyor. Şirkete göre yüksek sıcaklıklar, pillerin kullanım ömrünün kısalmasına neden olabiliyor. Üretici, pillerin serin ve iyi havalandırılan bir alanda saklanmasını öneriyor.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ev tasarlayacaklara 5 tavsiye: Keşke dememek için bilinEv tasarlayacaklara 5 tavsiye: Keşke dememek için bilin
Elon Musk'ın şirketi yeni bir sektöre giriyor! Anlaşmaya varıldıElon Musk'ın şirketi yeni bir sektöre giriyor! Anlaşmaya varıldı

Anahtar Kelimeler:
pil buzdolabı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Silahla vurulmuş halde bulunan vali yardımcısı hayatını kaybetti

Silahla vurulmuş halde bulunan vali yardımcısı hayatını kaybetti

İsmail Saymaz ve Murat Ağırel şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı! Şaban Sevinç'e gözaltı kararı

İsmail Saymaz ve Murat Ağırel şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı! Şaban Sevinç'e gözaltı kararı

Türk futbolunun köklü kulübü satılıyor mu? İşte masadaki isim

Türk futbolunun köklü kulübü satılıyor mu? İşte masadaki isim

Atilla Taş'ın acı günü! Kızı 14. kattan düşerek hayatını kaybetti

Atilla Taş'ın acı günü! Kızı 14. kattan düşerek hayatını kaybetti

Kredi kartında limitler sil baştan hesaplanacak!

Kredi kartında limitler sil baştan hesaplanacak!

Türkiye'nin ünlü mutfak eşyası üreticisi konkordato ilan etti

Türkiye'nin ünlü mutfak eşyası üreticisi konkordato ilan etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.