Piller daha uzun dayansın diye buzdolabına koyuyorsanız dikkat!

Kullanılmayan AA ve AAA pillerini daha uzun süre dayanmaları için buzdolabına koyanlar, farkında olmadan yanlış bir alışkanlığı sürdürüyor olabilir. Geçmişte bazı pil türleri için geçerli olan bu yöntem, günümüzde yaygın kullanılan alkalin piller açısından aynı faydayı sağlamıyor. Üstelik aşırı soğuk ve uygun olmayan saklama koşulları pil performansını olumsuz etkileyebiliyor.

Pilleri buzdolabında saklama alışkanlığının temelinde, geçmişte taşınabilir cihazlarda yaygın olarak kullanılan çinko-karbon piller bulunuyor. 1800'lü yılların sonlarında geliştirilen bu piller, yaklaşık 50 yıl boyunca pek çok taşınabilir cihazın enerji kaynağı oldu.

Çinko-karbon piller, yaklaşık 5-10 derece arasındaki sıcaklıklarda saklandığında daha uzun süre kapasitesini koruyabiliyordu. Kaynağa göre bu piller dört yıl boyunca söz konusu sıcaklık aralığında tutulduğunda kapasitelerinin yüzde 80'ini koruyabilirken, 21 derecede saklanan pillerde bu oran yüzde 65'e düşebiliyordu.

Bu fark nedeniyle kullanılmayan pilleri buzdolabında saklamak yaygın bir alışkanlığa dönüştü. Ancak daha sonra geliştirilen pil teknolojileri, bu yöntemin her pil türü için geçerli olmadığını ortaya koydu.

ALKALİN PİLLER SOĞUKTAN FAYDA GÖRÜYOR MU?

1950'li yıllarda geliştirilen alkalin piller, günümüzde evlerde en sık kullanılan pil türleri arasında yer alıyor. Bu pillerin soğutulması veya dondurulması, kendi kendine deşarj oranında belirgin bir iyileşme sağlamıyor.

1990 sonrasında üretilen bazı alkalin piller daha serin ortamlarda saklandığında sınırlı fayda görebilse de üreticiler, buzdolabı sıcaklığında saklamayı artık önermiyor. Bu nedenle eski pil türleri için geçerli olan uygulamanın modern pillere de aynı şekilde uyarlanması doğru bulunmuyor.

ÜNLÜ PİL MARKALARI NE ÖNERİYOR?

Pil üreticileri, pillerin buzdolabında veya dondurucuda tutulması yerine uygun oda sıcaklığında ve kuru bir ortamda saklanmasını tavsiye ediyor.

Bir pil markası, internet sitesindeki sıkça sorulan sorular bölümünde pillerin oda sıcaklığında, kuru bir ortamda saklanmasını öneriyor. Şirket, aşırı sıcak veya soğuk koşulların pil performansını düşürebileceğini belirterek buzdolabında saklamanın gerekli olmadığını ve önerilmediğini ifade ediyor.

Diğer bir pil markası ise pil saklama rehberinde aşırı sıcak ortamlardan kaçınılması gerektiğine dikkat çekiyor. Şirkete göre yüksek sıcaklıklar, pillerin kullanım ömrünün kısalmasına neden olabiliyor. Üretici, pillerin serin ve iyi havalandırılan bir alanda saklanmasını öneriyor.